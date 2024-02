Warner cierra la negociación de compra para 'Coyote vs. Acme' y condena las opciones de que la película se estrene

Lo peor del tema de Coyote vs. Acme es que había precedentes. Warner Bros. Discovery, en manos de David Zaslav desde que Discovery se fusionara con la histórica major de Hollywood, había decidido invertir la estrategia seguida durante la crisis pandémica, en tanto a concederle prioridad al streaming y las producciones destinadas a HBO Max (hoy rebrandeada en múltiples territorios como Max a secas). Zaslav resolvió que el modelo streaming no era rentable para devolverle la preponderancia a las salas de cine tradicionales, y lo que podría haber sido un cambio de opinión alentador pronto resultó ser lo contrario.

Y es que esta “estrategia global para centrarse en estrenos en salas” se saldó con la defenestración de proyectos ya existentes por deducciones fiscales. Batgirl y Scoob! Holiday Haunt, películas concebidas para su lanzamiento en HBO Max, vieron cancelado su estreno pese a estar terminadas. Es lo que pasó con Coyote vs. Acme, film híbrido de animación y acción real que originalmente iba a estrenarse el 21 de julio de 2023. Warner cambió de idea para estrenar ese día Barbie, con los resultados que todos conocemos, de forma que Coyote vs. Acme se retrasara al 9 de noviembre para un estreno estándar en salas. Pero la directiva dispuso que tuviera el mismo destino que Batgirl y Scoob!

No obstante, el rechazo social a la cancelación de Coyote vs. Acme fue demoledora. La película, protagonizada en su ámbito live action por Will Forte y John Cena, llegó a tener pequeñas proyecciones, y corrió la voz de que su calidad era bastante considerable. Así que Warner, ante el daño que cancelar Coyote vs. Acme iba a provocarle a su imagen, decidió darle una oportunidad. Lo último que supimos es que el estudio había puesto en venta la película, dándole la opción a otras empresas de estrenarla como les viniera en gana. No faltaron compradores interesados, pero según un nuevo reportaje de The Wrap el proceso ha finalizado de la peor forma posible. Nadie va a hacerse cargo de la distribución del film.

“Solo quieren dejar esto atrás”, habría dicho un ejecutivo de Warner con respecto a la directiva de Zaslav. Este 23 de febrero Warner Bros. Discovery tiene una importante convocatoria de accionistas, frente a la cual ha decidido deshacerse de una vez por todas del problema de Coyote vs. Acme. Hasta ahora no habían faltado compradores interesados (estilo Netflix, Amazon o Paramount, estando dispuesta esta última a llevarla a cines incluso), pero Warner ha dificultado las negociaciones al exigir entre 75 y 80 millones de dólares por los derechos de la película. De la deducción fiscal prevista, el estudio se habría llevado de 35 a 40 millones.

Warner quería, pues, cargar a los compradores con gastos adicionales, que han retrasado las negociaciones hasta el punto de que el estudio prefiera seguir con el plan establecido y descartar el lanzamiento de Coyote vs. Acme. Todo apunta a que la película, finalmente, será eliminada sin miramientos, y algo que está doliendo especialmente a la opinión pública es que pasará sin que ninguno de los grandes mandatarios de Warner la hayan visto.

Zaslav, cuyo rechazo a Coyote vs. Acme vendría originado por la mala recepción de Space Jam: Nuevas leyendas (otro híbrido de acción real con personajes de los Looney Tunes) no ha visto un minuto de metraje del film. Bill Damaschke, presidente de Warner Bros. Pictures Animation, solo ha visto un avance. Mientras que Michael De Luca y Pamela Abdy (presidentes de Warner Bros. Motion Picture Group) se han limitado a ver un montaje del director. Una vez Warner ha puesto a los compradores en una situación de “o lo tomas o lo dejas”, las posibilidades de que Coyote vs. Acme vea la luz algún día han disminuido del todo. Al final todo indica que correrá la misma suerte que Batgirl y Scoob! Holiday Haunt.

