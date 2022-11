Warner asume el fracaso de 'Animales fantásticos' y vuelve a tantear la adaptación de 'Harry Potter y el legado maldito'

Hace pocos días David Zaslav, CEO de Warner desde que la major se fusionó con Discovery, dijo que le gustaría seguir trabajando en Harry Potter si “pudieran hacer algo con J.K. Rowling”. Esta sugerencia encubría por un lado el fracaso de Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore y por otro la incomodidad que hoy despierta la autora de Harry Potter, en tanto a sus posicionamientos tránsfobos y a cómo incluso los principales intérpretes de las películas se han distanciado de ella. Zaslav argumentaba que iba siendo hora de montar algo porque “no hemos hecho una película de Harry Potter en 15 años”; algo falso al margen de las últimas tres películas de Animales fantásticos, porque de Harry Potter y las reliquias de la muerte- Parte 2 han pasado 11 años.

El caso es que Zaslav tenía prisa, y se debe al momento tan delicado que atraviesa Warner Bros. Discovery. Sepultada por las deudas y una mala imagen labrada a pulso tras cancelar películas cuando ya estaban casi terminadas (Batgirl y Scoob! Holiday Hunt) o eliminar títulos sin venir a cuento del catálogo de HBO Max, a la major no le queda otra que replegarse sobre sus franquicias de éxito. O intentarlo: Black Adam es lo último de DC, y no ha dado demasiados beneficios. Harry Potter resulta ser la otra gran propiedad intelectual de Warner, pero el caso es que tras Los secretos de Dumbledore no ha prosperado ningún otro proyecto. Mucho menos una secuela, pues aunque Animales fantásticos estaba concebida como una saga de cinco películas la taquilla lo desaconseja.

De hecho el periodista Matthew Belloni, en Puck, confirma que Warner ha dado por muerta a Animales fantásticos. Tanto la recaudación como las críticas han caído en picado desde Animales fantásticos y dónde encontrarlos, de forma que Zaslav y su equipo está planeando seguir con el Wizarding World al margen de las aventuras de Newt Scamander (Eddie Redmayne). ¿Para hacer qué? Pues descartando la producción en cadena de remakes de las películas originales, lo más plausible es seguir dándole vueltas a adaptar Harry Potter y el legado maldito. Ya sabéis, esa obra de teatro de cinco horas que Jack Thorne (Enola Holmes) escribió junto a Rowling y vio la luz en el West End londinense en 2016.

El legado maldito, bastante divisiva entre el fandom, se ambientaba 19 años después de Harry Potter y las reliquias de la muerte reencontrándose con los protagonistas originales y con sus hijos. La perspectiva de una nueva película que recupere a Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint le suena bastante bien a Zaslav, pero naturalmente hay problemas. Por un lado Radcliffe ha sido tajante con lo de volver a interpretar a Harry Potter (además aún es joven para la edad que se supone debe tener su personaje en El legado maldito) y por otro, claro, está la complicada relación del estudio con Rowling, que no ha dejado de dar bandazos desde que adquirieran los derechos de adaptación en 1997.

Antes de Animales fantásticos, Rowling tuvo conflictos con líderes de Warner como Barry Meyer o Alan Horn. El proyecto Animales fantásticos logró salir cuando Kenji Tsujihara le ofreció escribir los guiones, y más tarde Ann Sarnoff llegó a proponer una serie de Harry Potter que no llegó a nada al carecer del apoyo de la escritora. En 2020, antes de la pandemia, Toby Emmerich viajó a Londres para reunirse con Neil Blair, mano derecha de Rowling. El objetivo era tantear esa adaptación de El legado maldito, posiblemente dividida en dos partes, y nacía de la desconfianza que ya cundía en la cúpula sobre Animales fantásticos. Entonces se había estrenado la segunda entrega, Los crímenes de Grindelwald.

Rowling no mostró interés, incluso hay quien cree que pudo considerarlo un desplante frente a Animales fantásticos, saga donde tiene la principal visión creativa. Pero ahora Zaslav quiere seguir intentándolo, solo teniendo de su parte el leve interés que ha manifestado Chris Columbus (director de las dos primeras películas de Harry Potter) por ponerse tras las cámaras. En cualquier caso, y ya que Animales fantásticos es historia y todo está manga por hombro, no cabe esperar ningún proyecto de Harry Potter hasta 2025. Al menos cinematográfico, puesto que en otros apartados la IP sigue rindiendo bien: ahí está el tan esperado videojuego Hogwarts Legacy, a publicarse el 10 de febrero de 2023.

