Warner quiere más películas de 'Harry Potter'... si pueden "hacer algo" con Rowling

El pasado trimestre Warner Bros. Discovery registró pérdidas de 3.400 millones de dólares. Los titulares se hacían solos, pues ocurría poco después de que David Zaslav, como nuevo CEO de la compañía (luego de que la histórica major de Hollywood se fusionara con Discovery), hubiera tomado decisiones muy polémicas que habían dañado enormemente la imagen de la compañía. En su pretensión de darle prioridad a los estrenos en cines (disminuyendo la inversión en HBO Max), Zaslav había dictaminado la cancelación de una película que ya estaba rodada (Batgirl) mientras varios títulos desaparecían sin previo aviso del catálogo. El tercer trimestre de 2022 acaba de concluir, y la situación solo ha mejorado ligeramente, según contaba Zaslav ayer a los medios.

Entre julio y septiembre las pérdidas de Warner Bros. Discovery ascienden a 2.400 millones de dólares, al tiempo que se ha registrado un 11% de descenso en la publicidad. No son buenos datos pero Zaslav mantiene el optimismo, según recoge IndieWire. Sobre la decisión de eliminar proyectos ha defendido que “no quitaron ni un solo programa que les pudiera ayudar de algún modo”, a la vez que aclaraba cuál era el objetivo fundamental ahora: centrarse en franquicias. “Cuando lanzamos una película de franquicia, a menudo se pueden hacer otras dos o tres gracias a que se obtiene un espacio. Hay que centrarse en las grandes películas, en los blockbusters que la gente ama y va a salir de casa e ir a cenar temprano para ir a ver. Y tenemos un montón de ellos”, explica.

Es una estrategia similar a lo que busca Netflix hoy día, pero Warner está mucho más preparada para ello. Durante un evento con los accionistas salieron a colación los títulos de Sexo en Nueva York, Aquaman, Superman, Juego de tronos (cuya precuela, La casa del dragón, está teniendo un gran éxito en HBO Max) e incluso El señor de los anillos, donde Zaslav asegura que pueden seguir trabajando y a la que pertenece, de hecho, el próximo film de anime The War of the Rohirrim, sobre la historia del Abismo de Helm. Pero si una IP quiere destacar Zaslav sobre todas las demás, esa es Harry Potter. “Vamos a centrarnos mucho en las franquicias. No hemos tenido una película de Superman en 13 años. No hemos tenido una película de Harry Potter en 15 años”, recuerda.

El hombre de acero se estrenó hace 9 años si no contamos todas las veces que Superman ha aparecido en compañía desde entonces. Parece pues que Zaslav no ha calculado bien, pero cabe achacar sus palabras al deseo de que pronto Henry Cavill aparezca en una secuela, que ya prepara DC tras su regreso oficial al personaje. En lo relativo al niño mago, Harry Potter y las reliquias de la muerte. Parte II se estrenó en 2011, y posteriormente fue objeto de una serie de precuelas que han causado bastantes sinsabores a Warner. La tercera Animales fantásticos, subtitulada Los secretos de Dumbledore, llegó a los cines este mismo año con una recepción muy tibia tanto en lo crítico como en lo económico. Pareciera que, puestos a seguir con Harry Potter, Zaslav preferiría apartarse de Animales fantásticos.

Así, el CEO asegura querer “más películas de Harry Potter”, pero solo “si podemos hacer algo con J.K.”. Zaslav se refiere evidentemente a J.K. Rowling, creadora de la saga que en los últimos años se ha convertido en una presencia incómoda a cuenta de sus posturas alineadas con la transfobia. La situación ha llegado tan lejos como para que algunos intérpretes de la franquicia (como Daniel Radcliffe, Emma Watson o Eddie Redmayne) la hayan criticado abiertamente, y Rowling terminó por no estar presente en el especial de HBO Max Regreso a Hogwarts, lanzado a principios de este año, y alentando así los rumores de que en Warner tampoco están muy contentos con cómo está evolucionando la situación.

Cambios en el horizonte

De puertas al público el estudio asegura mantener buena relación con Rowling, pero según Los secretos de Dumbledore se convirtió en la película menos taquillera del Wizarding World pareció inevitable que sus caminos se separaran del todo. Zaslav quiere impedirlo para reforzar el poder de las sagas en Warner, y en este propósito ha sido fundamental por otra parte contratar a James Gunn y a Peter Safran como líderes de DC Studios, rebranding de la división superheroica. Zaslav tiene toda la confianza del mundo en el director de El Escuadrón Suicida: “He pasado mucho tiempo en los últimos meses con James y Peter. Tienen un enfoque creativo unificado que nos permitirá aprovechar todo el valor de una de las franquicias más icónicas del mundo”.

“Ahora podemos invertir en el conocimiento de lo que está funcionando y tiene oportunidad de tener más éxito, y podemos reasignar el capital. ¿Cómo desplegamos ese capital de forma que obtengamos un valor real y descartemos el contenido que no está funcionando?”, concluyó Zaslav.

