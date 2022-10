Más cambios en el universo de superhéroes de DC: Walter Hamada deja de ser el jefe de DC Films

Desde la fusión de WarnerMedia con Discovery a principios del pasado mes de abril, y con la que Warner Bros. lograba irrumpir con mucha mayor fuerza en el mundo del streaming y las plataformas digitales, a sus responsables, con el director ejecutivo y presidente de Warner Bros Discovery, David Zaslav, como máxima cabeza visible, no les han temblado las manos a la hora de tomar decisiones drásticas de cara a su reestructuración y nuevas estrategias de contenidos.

Una de ellas fue cancelar la superproducción de Batgirl cuando ya llevaban 90 millones de dólares gastados, o eliminar películas y series del catálogo de HBO Max. Y ahora, según publica Deadline, se confirma un rumor que ya circulaba desde hacía algún tiempo, la destitución de Walter Hamada como presidente de DC Films y, por lo tanto, también responsable del desarrollo del Universo Extendido de los superhéroes de DC.

Hamada llevaba 15 años en Warner Bros, y cuatro ocupando el cargo de jefe de DC Films, dando luz verde a proyectos como los de Escuadrón suicida, The Batman, la serie El Pacificador o la serie spin-off de El Pingüino, además de ejercer como productor ejecutivo de Black Adam, protagonizada por Dwayne Johnson y que se estrena este viernes 21 de octubre, también de Aquaman y un proyecto tan arriesgado, y que finalmente se convirtió en todo un éxito, como fue Joker de Todd Phillips.

Aún a la espera de designar su sustituto en el cargo, la misma información recoge que la idea de David Zaslav es encontrar a alguien similar a la figura de Kevin Feige, el presidente de Marvel, que planifique y supervise todas las incursiones de superhéroes de DC sea en películas o series.

Sin embargo, la decisión no afectaría a los próximos estrenos del DCU programados: ¡Shazam! Furia de los dioses, previsto para el 17 de marzo de 2023, The Flash el 23 de junio, Blue Beetle el 18 de agosto en HBO Max, Aquaman and The Lost Kingdom el día de Navidad también del año que viene o Joker: Folie à Deux with, con Joaquin Phoenix y Lady Gaga, el 4 de octubre de 2024.

