¿Volverá Gina Carano a 'The Mandalorian'? Los productores de la serie responden

Aviso para actores y actrices: si queréis conservar vuestro puesto en una serie de éxito, mejor no publicar tuits polémicos sobre el Holocausto. De no hacernos caso, os puede pasar lo que a Gina Carano en The Mandalorian: según Rick Famuyiwa y Dave Filoni, productores ejecutivos de la serie y directores de varios capítulos, Jon Favreau no tiene prisa por rescatar a la intérprete de Cara Dunne tras su despido en 2021.

"Cara fue y sigue siendo una parte importante de la serie, como personaje y como parte del mundo", explica Famuyiwa en Deadline cuando le preguntan por el destino del personaje de Carano. "Teníamos que abordarlo en la parte creativa, y Jon se tomó su tiempo para pensar en ello", prosigue.

Es decir, que los nuevos episodios de The Mandalorian reflejarán el hecho de que Gina Carano ya no está en nómina de Disney. Según el productor: "Hemos hablado de ello y sabíamos que tendría un gran impacto en la serie, pero al mismo tiempo el corazón de la serie son dos personajes, Din Djarin [Pedro Pascal] y Grogu [es decir, Baby Yoda], así que al final le hicimos un favor a ellos y a los mandalorianos".

Acerca de cómo va a abordar la serie la ausencia de Cara Dunne, es Dave Filoni quien toma la palabra: "Es una Galaxia muy grande y tenemos a muchos personajes en ella peleándose por salir en pantalla. Tendremos que ver cómo se desarrolla la temporada y cuáles son las aventuras, pero es un gran personaje, alguien vital para los orígenes de Din Djarin: veremos si ha evolucionado más allá de ello".

Por lo demás, si toca buscar a un personaje femenino y cañero para darle el relevo a Cara, Filoni apunta a que ahí está Bo-Katan Kryze (Kate Sackhoff) cubriendo el hueco. "La tercera temporada aborda a los mandalorianos, es la saga mandaloriana", apunta. "Hay muchos personajes a los que [Djarin] ha conocido desde que encontró a Bo-Katan que serán mucho más importantes. Algo que tiene sentido para su arco argumental, para la historia de él y de Grogu".

Eufemismos aparte, recordemos que Carano fue despedida de la serie una debido a una serie de publicaciones donde comparaba la situación de los conservadores en EE.UU. con el Holocausto, defendía que Joe Biden había ganado gracias al fraude electoral, y se burlaba del colectivo trans.

Tras denunciar su despido como un acto político (“Mi problema es que no estaba siguiendo su narrativa”, declaró) la actriz ha aparecido en filmes afines a la ultraderecha estadounidense como My Son Hunter, presunta denuncia de la corrupción de Hunter Biden, hijo del mandatario. Dadas las palabras de Filoni y Famuyiwa, es poco probable que volvamos a verla por la Galaxia Muy, Muy Lejana.

