La película de Gina Carano tras su salida de ‘The Mandalorian’ presenta tráiler

La recta final de la segunda temporada de The Mandalorian estuvo marcada por la controversia en redes sociales desencadenada por Gina Carano, Cara Dune en la serie de Star Wars. Sus publicaciones, de marcado carácter conservador y con referencias extemporáneas al nazismo, incomodaron a la cúpula de Disney hasta el punto de precipitar su despido. Esto implicó, automáticamente, que Carano también se quedaba sin el spin-off de Star Wars que iba a protagonizar a posteriori, Rangers of the New Republic, pero no tardó mucho en encontrar un nuevo trabajo. Y es que, pocas horas después de que se hiciera pública su salida, la exluchadora de artes marciales mixtas se vinculó con The Daily Wire.

The Daily Wire es una empresa de medios de comunicación cofundada por Ben Shapiro, uno de los periodistas conservadores más famosos de EE.UU. Su crecimiento en los últimos años le ha permitido producir sus propias películas, y eso es de hecho lo que le ofreció hacer a Carano según salió de The Mandalorian: producir y protagonizar una película. La satisfacción de Carano no se hizo esperar: “The Daily Wire está ayudando a hacer realidad uno de mis sueños. He rezado y mi oración ha sido atendida. Envío un mensaje de esperanza a todos aquellos que viven con miedo de ser cancelados por la mafia totalitaria”.

“Mi voz es más libre que nunca, y espero inspirar a otros a hacer lo mismo. No pueden anularnos si no les dejamos”, concluía. Meses después, ya sabemos en qué ha desembocado la asociación de Carano con The Daily Wire: un western titulado Terror on the Prairie que acaba de revelar tráiler. En los escasos 60 segundos que dura podemos volver a ver a Carano como heroína de acción, dentro de una historia que se remonta al Salvaje Oeste y nos presenta a una familia de pioneros enfrentándose a los forajidos. Terror on the Prairie está dirigida por Michael Polish y escrita por Josiah Nelson, y se estrenaría en verano.

Eso sí, lo haría en la propia plataforma de streaming de Daily Wire, únicamente a disposición de sus suscriptores. Terror on the Prairie es, pues, uno de los proyectos principales de cara a la expansión audiovisual de la marca, aunque no es necesariamente el que tiene más gente famosa embarcada: sin ir más lejos, el tráiler de Terror on the Prairie ha sido publicado paralelamente al estreno en YouTube de otra película de la compañía. Su título es Shut In, y se trata de una historia de terror protagonizada por Vincent Gallo. En efecto, la antigua estrella del cine independiente, con trabajos como Buffalo ‘66 y The Brown Bunny.

En cuanto a Terror on the Prairie, junto a Carano encontramos a Nick Searcy y a otra exestrella de las artes marciales mixtas (MMA), Nick Searcy. La película nace de la colaboración de Daily Wire con Bonfire Legend, productora de Dallas Sonnier que fue fundada sobre los restos de Cinestate: el que fuera el estudio insignia de la derecha estadounidense. Cinestate y Sonnier estuvieron detrás de las aclamadas películas de S. Craig Zahler (Bone Tomahawk, Brawl in Cell Block 99 y Dragged Across Concrete), pero el nombre cayó en desgracia cuando uno de sus líderes, Adam Donaghey, fue arrestado entre acusaciones de abusos sexual. Cinestate cerró, y Sonnier fundó Bonfire Legend en su lugar.

La ascendencia conservadora del proyecto de Carano es, pues, inequívoca, pero por si quedara alguna duda en IMDb una de las imágenes facilitadas para su ficha encuentra al equipo de Terror on the Prairie posando con un cartel donde se lee “Let’s Go Brandon”. Una frase enormemente conocida entre la oposición más beligerante a la actual administración de Joe Biden, pues en realidad significa “Fuck Joe Biden”.

