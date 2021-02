Gina Carano reacciona a su despido de Disney (y anuncia proyecto con el periodista Ben Shapiro)

Esta semana supimos que Lucasfilm había decidido prescindir de los servicios de Gina Carano, intérprete de Cara Dune en The Mandalorian. Pese a que ya se había tanteado que la actriz protagonizara Rangers of the New Republic (uno de los spin-offs planeados de la serie estrella de Disney+), sus polémicos comentarios en redes sociales han provocado su despido. En dichas publicaciones Carano defendía la teoría del fraude electoral, realizaba comparaciones muy desafortunadas con el Holocausto y se burlaba del colectivo trans, algo que le ha acabado poniendo en el radar de personas como el periodista Ben Shapiro.

Este columnista, fundador en 2015 de The Daily Wire, pasa por ser una de las principales voces conservadoras de EE.UU., y poco después de que se diera a conocer el despido de Carano tuiteaba: “Hollywood canceló a Gina Carano por ser conservadora. Eso es una mierda, así que vamos a contraatacar. Hazte miembro de DW hoy con el código GINA para un 25% de descuento, y únete a la resistencia cultural”. En lo que respecta a la actriz, finalmente ha reaccionado de forma pública a la decisión de Disney y Lucasfilm, según se hacen eco medios como Deadline.

Carano ya cuenta en efecto con el apoyo de Shapiro y su publicación, tal y como revelaba: “The Daily Wire me está ayudando a hacer realidad uno de mis sueños, desarrollar y producir mi propia película”, contaba. “Mis oraciones han sido escuchadas, y mando un mensaje directo de esperanza a todos quienes vivan con miedo a ser cancelados por la masa totalitaria. Solamente he empezado a usar mi voz, la cual es ahora más libre que nunca, y espero inspirar a otros a hacer lo mismo. No pueden cancelarnos si no les dejamos”. Carano no ha dado más detalles sobre este proyecto, pero pronto Shapiro le tomó la palabra siendo aún más duro con sus antiguos empleadores.

“No podríamos estar más emocionados por trabajar con Gina Carano, un increíble talento abandonado por Disney y Lucasfilm por ofender a la izquierda totalitaria de Hollywood”, declaraba el periodista. “Para esto existe Daily Wire: ofrecer una alternativa no solamente a los consumidores, sino también a los creadores que se niegan a inclinarse ante la multitud. Estamos deseando compartir el talento de Gina con los americanos que la adoran, y ansiosos por mostrar a Hollywood que, si quieren cancelar a quien piense diferente, solamente están ayudándonos a construir el Ala X con el que destruiremos su Estrella de la Muerte”.

Así, la película protagonizada y producida por Carano (de la que no se conoce ni título ni sinopsis) sería distribuida de forma exclusiva entre los suscriptores de The Daily Wire, y al parecer esta también contará con la financiación de otra voz muy conocida desde el ámbito conservador norteamericano: Dallas Sonnier, presidente de los estudios Bonfire Legend y Cinestate (productora tras las películas de S. Craig Zahler), que también se ha comprometido a colaborar con Shapiro y Carano.