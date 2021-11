Disney cancela ‘Rangers of the New Republic’, la serie que habría protagonizado Gina Carano

En diciembre de 2020 Disney celebró el Investor Day, durante el cual anunció una inasumible montaña de proyectos con la que seducir a sus accionistas. Buena parte de ellos venía espoleada por el éxito de The Mandalorian, única iteración de Star Wars a manos de la compañía que se había topado con aceptación unánime, de forma que muchos de los títulos propuestos eran nuevas series adscritas a la franquicia. Se llegaron a anunciar tantas que era inevitable dudar que fueran a ser producidas en su totalidad, y pocos meses después quedó claro que Rangers of the New Republic era la que menos opciones tenía de seguir adelante.

¿Por qué? Porque esta serie, spin-off de The Mandalorian, estaba protagonizada por la guerrera Cara Dune, que Gina Carano había encarnado desde los primeros capítulos de la serie madre. Varios tuits polémicos condujeron a que Disney despidiera a la actriz, por lo que Rangers of the New Republic quedaba a la deriva a la espera de que alguien sustituyera a Carano. Teniendo en cuenta que la serie se iba a centrar en sus aventuras como ranger (puesto al que accedía en la segunda temporada de The Mandalorian) no parecía posible que la serie siguiera adelante sin Cara Dune. Y, en efecto, no ha seguido.

Hace unos meses supimos que la serie desarrollada por Dave Filoni no se encontraba “actualmente en desarrollo”, circundada por otros muchos títulos con mayor prioridad, y ahora Kathleen Kennedy, durante una entrevista con Empire, confirma que Rangers of the New Republic está cancelada. Kennedy es la presidenta de Lucasfilm y uno de los mandamases de Disney cuyo trabajo ha sido más cuestionado por los fans en base a lo que ha hecho con Star Wars (y, concretamente, la cantidad de directores que han tarifado con ella), pero por ahora sigue al mando, y deja caer que el que Rangers of the New Republic no salga adelante tampoco tiene por qué implicar la muerte definitiva del proyecto.

Al parecer, la idea es que algunos de los conceptos barajados para Rangers (cuya producción iba a haber empezado en 2022) se reutilicen en otras series de Star Wars. Teniendo en cuenta que la serie malograda iba a ambientarse durante la Nueva República, entre la segunda y la tercera trilogía, puede que estas series pertenezcan a la órbita de The Mandalorian. Esto es: Ahsoka con Rosario Dawson, El libro de Boba Fett que se estrena este 19 de diciembre, o la propia The Mandalorian, en tanto a su tercera temporada.

