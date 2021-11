Las diferencias creativas contraatacan: por qué ‘Rogue Squadron’ ha suspendido la producción

Incluso echando mano de los eufemismos, el desarrollo de la marca Star Wars una vez Lucasfilm fue adquirida por Disney en 2012 ha sido muy problemático. Va a transcurrir una década desde que Kathleen Kennedy se convirtió en la presidenta de la compañía de la saga galáctica y hay una percepción general de que su gestión deja mucho que desear, con una nueva trilogía considerada comúnmente fallida a costa de volantazos creativos y, sobre todo, un largo historial de directores apartados de sus proyectos. Gareth Edwards sustituido por Tony Gilroy en los reshoots de Rogue One, Ron Howard tomando el relevo de Phil Lord y Chris Miller para Han Solo, Colin Trevorrow siendo apartado de El ascenso de Skywalker en favor de J.J. Abrams… la lista es interminable.

Y esto solo centrándonos en producciones que pudieron completarse, porque lo de los títulos que no han llegado a ver la luz es más alarmante. El fiasco de El ascenso de Skywalker ha generado un clima de angustia en la división cinematográfica de Lucasfilm (algo afortunadamente no extrapolable a las series, que abanderadas por The Mandalorian constituyen la auténtica esperanza de la galaxia), que confluye en dificultades para concretar proyectos. La trilogía de Rian Johnson parece impracticable tras la controvertida Los últimos Jedi y la afiliación del director a la saga Puñales por la espalda, mientras David Benioff y D.B. Weiss también se han marchado y, como supimos recientemente, la prometida película de Patty Jenkins ha sido eliminada del calendario de Disney.

La gestión de Kennedy ha sido duramente criticada por Matthew Belloni, exeditor de The Hollywood Reporter, en su newsletter, con un texto titulado ‘Es hora de apartar Star Wars de Kate Kennedy’. En ella, aparte de repasar el historial de descalabros, Belloni asegura conocer los motivos por los que Rogue Squadron, la película de Jenkins centrada en los pilotos de combate, ha suspendido su producción. Cuando la noticia trascendió se barajó como motivo principal la apretada agenda de Jenkins (que incluye Wonder Woman 3 para Warner y Cleopatra para Paramount, ambas con el protagonismo de Gal Gadot), pero según Belloni en realidad se ha debido a las temidas diferencias creativas: Jenkins no se puso de acuerdo con los productores sobre la historia.

“Jenkins no estaba dispuesta a transigir y tiene otros proyectos, especialmente Wonder Woman 3, donde goza de más libertad creativa”, apunta Belloni. El caso de Rogue Squadron es delicado porque ya tenía guionista asociado (Matthew Robinson, firmante de De amor y monstruos) y una fecha de estreno para el 22 de diciembre de 2023, que finalmente se ha descartado. De ser ciertas las revelaciones de Belloni parece difícil que Rogue Squadron vea la luz en algún punto, por mucho que fuera el gran anuncio del Investor Day de diciembre de 2020 y ya hubiera lanzado un teaser con Jenkins presentándola.

Sin Rogue Squadron de por medio, a Star Wars solo le queda en el ámbito de largometraje el proyecto de Taika Waititi (del que aún no se sabe nada y a duras penas se puede distinguir entre la atribulada agenda del director neozelandés), mientras la maquinaria de series sí parece rendir convenientemente. Al fin y al cabo, y más allá de todo lo que viene en 2022, este 29 de diciembre llega a Disney+ The Book of Boba Fett.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.