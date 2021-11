‘Rogue Squadron’: La película de ‘Star Wars’ a cargo de Patty Jenkins suspende su producción

Durante el extenuante Investor Day celebrado por Disney en diciembre de 2020 la franquicia Star Wars tuvo una presencia fundamental. Sobre todo, en tanto a su división televisiva: el éxito de The Mandalorian (en oposición a los sinsabores de las últimas películas producidas por Disney) había motivado la confirmación de una cantidad inasumible de series, añadiéndose a las ya previstas Obi-Wan y Andor títulos como Ahsoka, The Accolyte o un spin-off centrado en Lando Calrissian. En lo que respecta al cine, la Casa del Ratón anunció únicamente dos películas sobreponiéndose a la debacle que había supuesto El ascenso de Skywalker: una dirigida por Taika Waititi luego de su celebrado paso por Marvel, y otra a cargo de Patty Jenkins tras haber triunfado con Wonder Woman.

Mientras que apenas hemos sabido nada del de Waititi desde entonces, el film de Jenkins parecía mucho más avanzado, como quedó claro cuando durante el mismo evento se emitió un teaser en el que la directora revelaba que Rogue Squadron serviría de homenaje a su padre piloto, siendo “la mejor película de pilotos de combate jamás realizada”. Desde entonces, Rogue Squadron ha contratado como guionista a Matthew Robinson (firmante de De amor y monstruos) y fijado como fecha de estreno el 22 de diciembre de 2023, pero según recoge IndieWire ha habido un cambio de planes algo drástico. Tanto como para conducir a la desaparición del film de Jenkins del calendario de producción de Disney, y en consonancia al retraso de la fecha a otra por definir.

La producción de Rogue Squadron ha quedado, de hecho, virtualmente suspendida, paralelamente a los recientes cambios de calendario en Disney que han aplazado la fecha de Doctor Strange in the Multiverse of Madness al 6 de mayo de 2022 y la de Black Panther: Wakanda Forever al 11 de noviembre de ese mismo año, sin descartarse que esta vuelva a sufrir cambios debido a la lesión de Letitia Wright. En lo que respecta a Rogue Squadron, parece que el retraso se debe a los compromisos de Jenkins y su equipo de técnicos, y lo cierto es que la directora tiene una agenda bastante apretada: junto a Gal Gadot está vinculada tanto a un biopic de Cleopatra como a Wonder Woman 3.

Proyectos que, con la salida de Rogue Squadron del calendario, podrían adelantarse considerablemente. Todo mientras Star Wars vuelve a quedarse sin un proyecto de película definido, puesto que ni el film de Waititi ni el que auspiciaría Kevin Feige han llegado a instancias concretas de producción. El camino de la saga sigue manteniéndose, pues, en las series, retomando el cauce de estrenos cuando este 29 de diciembre llegue a Disney+ The Book of Boba Fett, spin-off de The Mandalorian con el que podremos amenizar la espera hasta su tercera temporada.

