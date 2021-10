Patty Jenkins confirma que ‘Wonder Woman 3’ está en marcha

En los últimos meses, justo después de que a Wonder Woman 1984 le tocara inaugurar el polémico modelo híbrido de Warner y HBO Max (según el cual las películas se estrenarían simultáneamente en cines y streaming), su directora Patty Jenkins se ha erigido como una gran defensora de la experiencia en salas, sin ahorrarse los descalificativos hacia Netflix y otras plataformas. Lo hacía una vez ya había aceptado unirse a Disney para dirigir una película de Star Wars, y poco después de que cundieran los primeros rumores de que Wonder Woman 1984 tendría continuación. Finalmente, esta ha sido confirmada: tendremos Wonder Woman 3, tal y como ha revelado la directora durante la reciente DC FanDome, donde ha conversado con la actriz Lynda Carter.

Carter interpretó a la superheroína en una clásica serie de los años 70, y DC le permitió disponer de un papel en la secuela de Wonder Woman. Dicho papel era breve, pero muy jugoso: hacia el final del film descubríamos que Carter era Asteria, una legendaria guerrera de Thermyscira cuya armadura había terminado minutos antes en manos de la protagonista. Se trataba, por tanto, de todo un ídolo para Diana Prince, y no sería descabellado asumir que volvería a aparecer en Wonder Woman 3. La charla mantenida por Carter y Jenkins ha ahondado en esta posibilidad: “Estamos muy emocionadas con Wonder Woman 3”, contaba Carter en referencia a Jenkins, ella misma y Gal Gadot, actriz protagonista que lamentablemente no pudo asistir al evento.

“No puedo esperar a que hables de Wonder Woman 3”, le dijo Carter a Jenkins llegado el momento, y esta replicó: “Más bien no puedes esperar a que no diga absolutamente nada”. Esto es, que el film se halla muy poco avanzado como para que Jenkins se ponga a dar detalles, lo que no ha evitado que ambas hablen de la presencia de Carter en la secuela correspondiente. “Quién hubiera pensado en mi vida, en este momento de mi vida, que este regalo se me presentaría sin más”, aseguraba una Carter totalmente enamorada del personaje, según recogen medios como ComicBook. “Es mucho más que un personaje, es una idea y una esencia”. Es lo único que hemos sabido sobre Wonder Woman 3, aunque podamos intuir que a la película aún le queda tiempo por delante.

No solo por lo atiborrado que parece el Universo DC (hay estrenos programados hasta 2023, destacando The Batman, The Flash o Black Adam), sino por la propia agenda de Gal Gadot y de la directora. Mientras que la primera estrenará el año que viene en Netflix Alerta roja, Jenkins tiene previsto ponerse con la citada película de Star Wars, titulada Rogue Squadron. Al margen de este proyecto, que escribiría Matthew Robinson (De amor y monstruos) y se estrenaría el 22 de diciembre de 2023, tanto Jenkins como Gadot han declarado su interés en volver a colaborar para una nueva versión de Cleopatra.

