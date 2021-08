Patty Jenkins no quiere dirigir ninguna película para Netflix

A finales de 2020 Warner anunció ese controvertido modelo híbrido según el cual todas sus películas previstas para el año siguiente se estrenarían simultáneamente en HBO Max y en salas, y escogió para inaugurarlo Wonder Woman 1984. La complicidad de Patty Jenkins en esta estrategia no evitó que después asegurara que había sido una decisión muy dura, y que era una firme defensora del modelo tradicional de exhibición. La taquilla de Wonder Woman 1984, aun meritoria dadas las circunstancias, fue mucho menor que la de la película original, y Jenkins ha tenido oportunidad para reflexionar sobre ello recientemente, en el marco de la CinemaCon de Las Vegas.

Tal y como recogimos, Jenkins fue invitada a una mesa redonda junto a otros representantes de la industria para encarar los desafíos que mantiene Hollywood en época pandémica, y exigió que las majors se comprometieran con los exhibidores al margen de los servicios de streaming. Dados los estragos que actualmente está causando la variante Delta (originando nuevos aplazamientos de estrenos), sus palabras sonaron algo desesperadas, pero no por ello fueron menos aplaudidas. Jenkins sostenía que “la experiencia no es igual en streaming, nunca”, y que “no era fan del estreno instantáneo y esperaba evitarlo siempre”.

De este modo, el tema de Netflix acabó apareciendo. Ante la pregunta de si Jenkins se planteaba colaborar en algún punto con el gigante de streaming, la directora de Wonder Woman 1984 dijo que nunca se lo plantearía para una película. “Me gusta trabajar con Netflix para la televisión, pero no haría una película ahí ni en ningún servicio de streaming con esas condiciones. Es difícil comercializar una película con una tirada tan limitada”, respondió. Jenkins ha trabajado para televisión en series como Arrested Development, Entourage o The Killing, pero curiosamente nunca lo ha hecho en una ficción original de Netflix.

Puede que estas palabras signifiquen que ya nunca lo hará, pero igualmente Jenkins tiene un futuro por delante de lo más prometedor. Además de sus colaboraciones con Gal Gadot (prolongadas a la inevitable Wonder Woman 3 y a un esperado biopic de Cleopatra), la cineasta ha recalado en Disney, animándose a dirigir Star Wars: Rogue Squadron. Una próxima entrega de la saga galáctica sobre la que no se sabe mucho más allá del guionista contratado (Matthew Robinson, que escribiera De amor y monstruos) y de la fecha de estreno: 22 de diciembre de 2023.

