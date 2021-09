Poder de amazona: Gal Gadot le da una paliza a Ryan Reynolds y Dwayne Johnson en este clip de ‘Alerta roja’

La experiencia wrestling de Dwayne Johnson y los pinitos de Ryan Reynolds como Mercenario Bocazas no son suficientes: en una pelea contra Wonder Woman es probable que fueran derrotados, incluso aunque combatieran a la vez. Es, entre otras cosas, lo que demuestra un avance reciente de Alerta roja, futura película de acción de Netflix que coprotagonizan Johnson y Reynolds junto a Gal Gadot. Ya tuvimos un tráiler del film hace algunas semanas, pero igualmente la plataforma ha querido presumir durante el evento TUDUM de lo bien que se pegan en él los guantazos, a través de un teaser que se reduce a una escena completa de Alerta roja donde Johnson y Reynolds no salen muy bien parados.

Sabíamos que Alerta roja gira en torno a los robos del mundo del arte, con un agente del FBI (Johnson) viéndose obligado a colaborar con un ladrón (Reynolds) para dar caza a la gran rival del segundo, que interpreta Gadot. Y el clip publicado nos presenta un encuentro entre los tres, donde la alianza entre Johnson y Reynolds se ha consolidado sin que este parezca muy convencido de lo que están a punto de hacer. Sus dudas son razonables, puesto que la escena muestra con todo lujo de detalles que ninguno de ellos es rival para Gadot, sufriendo una paliza en la que incluso terminan esposados.

Gracias al clip intuimos que tres huevos de oro (el tercero de los cuales custodian los protagonistas) supondrán el eje del argumento de Alerta roja, con la acción distribuyéndose por galerías de arte y museos como el que vemos en el avance, cuyas reliquias llegan en cierto momento a ser empleadas para el combate. La película, de un visible sentido del humor, está escrita y dirigida por Rawson Marshall Thurber (que ya trabajó con Johnson en El rascacielos y Un espía y medio), y llegará al catálogo de Netflix el próximo 12 de noviembre. Puedes ver la escena bajo estas líneas.

Gal Gadot contra The Rock y Ryan Reynolds en la escena de lucha DE TUS SUEÑOS. Un pequeño adelanto de ‘Alerta roja’ en #TUDUM pic.twitter.com/VX7yzvTirc — Netflix España (@NetflixES) September 25, 2021

