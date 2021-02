Gina Carano ('The Mandalorian') confiesa que fue despedida por negarse a pedir perdón

El despido de Gina Carano aún tiene algunos giros que regalarnos. La actriz que interpretaba a Cara Dune en The Mandalorian ha concedido unas nuevas declaraciones en las que ha confesado que en ningún momento tuvo alguna advertencia por parte de Lucasfilm de que esto pudiera suceder y se enteró por las redes sociales de la noticia. Un despido que habría surgido a partir de la ausencia de disculpas por parte de la intérprete.

La actriz ha revelado que los problemas con la filial de Disney venían de lejos, debido a sus mensajes en las redes sociales. "A principios del año pasado, antes de que saliera The Mandalorian, querían que usara sus palabras exactas para disculparme por el uso de los pronombres", señala Carano. "Yo lo rechacé y ofrecí un comunicado con mis propias palabras, dejé claro que no quería hacer nada para burlarme de la comunidad transgénero, y solo estaba llamando la atención sobre el abuso de la mafia forzando a poner a la gente pronombres en su bio".

La respuesta no gustó a la compañía, quien decidió no emitir sus palabras. Posteriormente, esta fue excluida por parte de Lucasfilm de todas las promociones de la segunda temporada de The Mandalorian.

"Fue desgarrador, pero no quería quitar el trabajo duro a todos los que habían trabajado en el proyecto, así que dije que estaba bien. Esa fue la última vez que fui contactada por Lucasfilm por cualquier comunicado público o disculpa", señala la actriz sobre su último contacto con la empresa. "Me enteré a través de las redes sociales, como los demás, que había sido despedida".

Una gran parte de espectadores ya había pedido en varios ocasiones el despido de la actriz en las redes sociales por su mala utilización de las mismas, bajo acusaciones de transfobia y racismo. Su comparación estos días de la situación de la política norteamericana con los campos de concentración nazi era el punto detonante de la decisión de la compañía.