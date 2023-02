8 curiosidades que quizás no sabías sobre Vicky Luengo, nominada al Goya

Se ha convertido en una de las actrices jóvenes de referencia en nuestro país, todos los directores quieren trabajar con ella y encabeza algunos de los proyectos más interesantes en cine y televisión. Hablamos de Vicky Luengo, una actriz que hace no mucho pocos conocían y que ahora está a las puertas de conquistar el Goya tras obtener su primera nominación por Suro, la ópera prima de Mikel Gurrea.

A sus 32 años le ha llegado su primera nominación y quién sabe si terminará alzándose con el 'cabezón', pero lo que está claro es que la carrera de Luengo ha dado un auténtico vuelco en los últimos años. Quizá por eso, por ese estrellato conseguido en tan poco tiempo, parece que aún no conozcamos nada sobre ella. No obstante, y a la espera de si finalmente hablamos de una ganadora del Goya, aquí van algunos datos curiosos sobre ella que todo el mundo debería saber.

Mallorca, Barcelona y Madrid

Vicky Luengo nació en Palma de Mallorca un 7 de abril de 1990. Sin embargo, ha pasado la mayor parte de su vida en Barcelona, donde comenzó a hacer sus pinitos como actriz en las extraescolares de teatro en el colegio hasta apuntarse finalmente a la Escola Memory de interpretación. También pasó un tiempo en Francia durante el rodaje de Carmen (Jacques Malaterre, 2011), una experiencia que asegura le ayudó mucho a crecer como actriz y como persona. Actualmente Luengo reside en en el Barrio de las Letras de Madrid, tal y como confesó durante su visita a La Resistencia.

Imagen de 'Suro' Cinemanía

Sus inicios en la interpretación

Luengo ha contado en varias entrevistas que todo comenzó cuando tenía unos 14 años y eligió el teatro como actividad extraescolar en la escuela. "Me empeñé en ser el caballero en lugar de la princesa en La leyenda de Sant Jordi y me lo pasé tan bien que le pedí a mi madre que me apuntara también a teatro musical los sábados. Era mi día favorito”, contaba la actriz, que comenzó a aficionarse más por el teatro hasta tocar techo en 2013, cuando representó Una historia catalana de Jordi Cassanovas en el Teatre Nacional de Catalunya.

Gena Rowlands y Spinelli, 'ídolas' máximas

Aunque sin duda el recuerdo más especial de aquel día fue el aplauso de su madre, que fue quien creyó en ella desde niña, Luengo ha señalado otras fuentes de inspiración, algunas de lo más dispares. Entre ellas destacan desde personajes de ficción como la rebelde Spinelli de La banda del patio, la cual confiesa admiraba de pequeña, o Gena Rowlands, la actriz conocida por las películas de John Cassavetes. Luengo confiesa que es tal su admiración que si hubiera una película que le hubiese gustado hacer, ésa es Una mujer bajo la influencia.

Judoka y miembro efímero de la realeza sueca

Cuando estuvo en La Resistencia, Luengo sorprendió a todos desvelando que otra de sus aficiones de joven no era solo el teatro, sino también el judo. Un hobby que le llevó mucho más al límite que la interpretación: "He hecho judo, que me arrancaron un dedo gordo del pie. Se me salió y me lo tuvieron que colocar, contaba en el programa de David Broncano. Lo que tampoco todo el mundo sabe es que Luengo ha compartido vínculos con la realeza, en concreto la sueca. Y es que la actriz es hermanastra de Maline Luengo, quien en su día se casó con Patrick Sommerlath, sobrino de la reina de Suecia, y a cuya boda asistió la misma actriz.

'Antidisturbios', su renacer

Aunque comenzó desde bien joven y encadenó varias producciones entre series (Homicidios) y películas (Las leyes de la termodinámica), no fue hasta 2020 que el gran público la descubrió. Fue en gran medida gracias a que Rodrigo Sorogoyen apostase por ella como gran protagonista de Antidisturbios, la serie de Movistar+ sobre un grupo de policías en la que la actriz daba vida a la inspectora Laia Urquijo, quien se veía poco a poco envuelta en una gran investigación de los trapos sucios de los cuerpos de autoridad españoles. El rotundo éxito de crítica y público gracias a Antidisturbios marcó un antes y un después en su carrera, y pasará un tiempo antes de que la gente deje de recordarle el aquel papel.

Vicky Luengo y Elías González en 'El Golem' de Juan Mayorga Luz Soria

Una actriz con muchas tablas

Más allá de la Laia Urquijo de Antidisturbios, Luengo no ha olvidado su pasado en el teatro a pesar de obtener el éxito en las series y el cine. De hecho, en los últimos meses ha sacado adelante varios proyectos teatrales de lo más interesantes. Entre ellos estaba Principiantes, una adaptación de Raymond Carver (cuyo título original incluía Qué hablamos cuando hablamos de amor) a cargo de Juan Cavestany y dirigida por Andrés Lima. En ella compartía escenario con Javier Gutiérrez, Mónica Regueiro y Daniel Pérez Prada encarnando a dos parejas en dos momentos vitales muy distintos pero que llegaban a un punto de encuentro en sus conversaciones sobre el amor y el matrimonio. En los últimos meses también se la ha podido ver en El Golem, obra escrita por Juan Mayorga, dirigida por Alfredo Sanzol y en la que Luengo daba vida a Felicia, una mujer que debía memorizar un texto para que su marido pudiese continuar en una cama del hospital.

Será la protagonista de 'Reina Roja'

A la espera de ver qué pasa con el Goya, Luengo no ha dado muchas pistas sobre sus próximos proyectos, al menos los cinematográficos. Porque si ya hay un papel que se sabe que interpretará será el de Antonia Scott, la Reina Roja de la adaptación que prepara Amazon de la novela de Juan Gómez Jurado. La actriz repetirá con un viejo conocido de Antidisturbios como Hovik Keuchkerian y dará vida a la protagonista, una mujer con un gran coeficiente intelectual que en su día lideró un proyecto policial ultrasecreto, y que vuelve a escena cuando se producen una serie de asesinatos y secuestros. La serie terminó su rodaje hace poco tal y como compartió Luengo en redes sociales.

Su promesa si gana el Goya

La actriz ha estado dos veces en el programa de La Resistencia, la última precisamente tras estrenar Suro. Si bien de la primera escapó medianamente bien, en esta segunda visita la actriz se ha comprometido a un curioso gesto si finalmente se alza con el Goya a la mejor actriz. Al más puro estilo Robin y Barney en Cómo conocí a vuestra madre, Broncano convenció a Luengo para que, si gana el Goya, salga a decir la frase "¡Y modaba!", una vieja coletilla del programa de María del Monte en Canal Sur. "Me atrevo a decirlo una vez, pero no en bucle. Que lo cuelo una vez te lo prometo... como sé que no me lo van a dar, te lo prometo", contestaba Luengo, quien confesaba además que no era la primera vez que intentaba cumplir una apuesta después de colar un "potorro" en un discurso a petición de Dani Rovira y Aitana Sánchez-Gijón. ¿Ganará el Goya y cumplirá su promesa?

Si @vickyluengo gana el Goya a mejor actriz, se compromete a colar un 𝐘 𝐌𝐎𝐃𝐀𝐁𝐀 en el discurso de agradecimiento.



Creo que acepta ideas para construir una frase en la que no quede muy vergonzoso. pic.twitter.com/nQDR4vg4D9 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) January 10, 2023

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.