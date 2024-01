'Venom 3' y el 'crossover' de 'Kárate Kid' ya tienen fechas de estreno en cines

La productora y distribuidora Sony se prepara para afrontar en este 2024 uno de sus calendarios de estreno más ambiciosos. Preparándose para abrir fuego está Madame Web que protagoniza Dakota Johnson el próximo 14 de febrero, tanto en Estados Unidos como en España, y proseguirá con Cazafantasmas: Imperio helado el 29 de marzo. También regresarán Will Smith y Martin Lawrence en Dos policías rebeldes 4 (Bad Boys 4) el 14 de junio, y será el debut de su primera gran aventura en solitario de Kraven el cazador protagonizada por Aaron Taylor-Johnson el 30 de agosto.

Entre las grandes novedades, en cuanto a fechas de estreno, ha sido el poner fecha a la esperada tercera entrega de Venom 3 de nuevo con Tom Hardy, el tercer largometraje basado en el universo de Spider-Man que llegará este año junto a Madame Web y Kraven, y una apuesta prácticamente segura después de los sorprendentes taquillazos que lograron los dos anteriores filmes del simbionte. Será el 8 de noviembre.

Y también a otro de sus proyectos más curiosos, nada menos que una especie de crossover digamos que ambientado en el "universo" de Kárate Kid y que en principio uniría en una misma historia a los personajes de Daniel LaRusso de Ralph Macchio con el del Señor Han que encarnó Jackie Chan en el reboot protagonizado por Jaden Smith en 2010, y cuya llegada a los cines se ha fijado para el 13 de diciembre.

Las fechas se han dado a conocer durante la Feria de electrónica de consumo (CES), el evento tecnológico de Sony que tiene lugar en Las Vegas desde este martes 9 al viernes 12 de enero. En cuanto a Venom 3, a Tom Hardy le acompañarán Juno Temple y Chiwetel Ejiofor y las riendas de la dirección han pasado de Ruben Fleischer, en la primera, y Andy Serkis, en la segunda, a Kelly Marcel, guionista de las dos películas anteriores en el que será su debut tras las cámaras.

También sorprende que la nueva película de Kárate Kid se haya puesto en manos, también sin título definitivo y que empezará a rodarse esta primavera, de otro debutante en el largometraje como es Jonathan Entwistle, aunque ya cuenta con experiencia en esta faceta como realizador de cortos y videoclips, pero sobre todo dirigiendo episodios de las series The End of the F***ing World o Esta mierda me supera.

A falta de más detalles sobre el argumento, cabe recordar que Jon Hurwitz, cocreador de la exitosa serie Cobra Kai, aseguró en su momento, en septiembre de 2022, que no estaba para nada involucrado en el proyecto de la película, por lo que nos deja en ascuas sobre el rumbo que tomará esta nueva historia en los escenarios del dojo de kárate, y si realmente también actuará como secuela del citado reboot de 2010 o prescindirá de ella en su intento de reiniciar la saga.

