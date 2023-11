Sony prepara una nueva película de 'Kárate Kid' y (lo más increíble) con Ralph Macchio y Jackie Chan

Kárate Kid de 1984, dirigida por un John G. Avildsen que en 1976 había encumbrado a Stallone con Rocky, fue uno de los éxitos inesperados de aquel año. Dio lugar a dos secuelas con sus dos protagonistas originales, Ralph Macchio y Noriyuki "Pat" Morita, una serie de animación, el intento de seguir con la franquicia de 1994 con Hilary Swank y el remake de 2010 con Jaden Smith y Jackie Chan reemplazando el rol de maestro del fallecido Pat Morita y su mítico Señor Miyagi de "dar cera, pulir cera". Luego, en 2018, llegaría la serie Cobra Kai recuperando a sus protagonistas originales y con una nueva generación de jóvenes alumnos en el Dojo dispuestos a darlo todo en la práctica de las artes marciales.

Y dado que la serie también obtuvo una estupenda acogida, y que de Youtube Premium con episodios de media hora pasó a ser adquirida por Netflix, Sony Pictures ha valorado que igual es un momento idóneo para volver a poner en marcha una nueva entrega. Lo más curioso es que contará tanto con Ralph Macchio encarnando de nuevo a Daniel LaRusso, al igual que en el filme de 1984 y las dos secuelas, y Cobra Kai, como con Jackie Chan como el Señor Han, el maestro instructor de Dre Parker (Jaden Smith), en esa nueva versión de hace más de una década que también fue un éxito comercial.

Lo que nos llevará a una película, digamos, al estilo del Universo Cinematográfico de Marvel, esto es uniendo distintos universos. Una mezcla de dos historias que, de hecho, narraban lo mismo con distintos personajes. Y no es broma. Los mismos Ralph Macchio y Jackie Chan lo han revelado en un vídeo publicado por Sony Pictures en el que anuncian la búsqueda del casting adecuado a nivel global.

Todavía no hay título, ni más posibles nombres que formen parte del reparto, incluso no se descarta que en esta nueva entrega regrese Julie, el personaje que interpretó Hilary Swank, entre otros intérpretes vinculados al universo Kárate Kid.

Pero sí se ha dado a conocer que como director se ha contratado a Jonathan Entwistle (de la serie The End of the F***ing World o Esta mierda me supera), y para la escritura del guion a Rob Lieber (de Peter Rabbit y Pesadilas 2: Noche de Haloween). Así que la historia continúa y dispuesta a generar otra lucrativa saga basada en un taquillazo de los ochenta.

