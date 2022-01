‘Uncharted’ nació de la idea de una precuela de James Bond protagonizada por Tom Holland

Según se iba concretando la idea de una película basada en Uncharted, muchos aficionados a los videojuegos fruncieron el ceño. No solo por lo desconcertante de llevar al cine una obra embebida totalmente en él, sino también porque el film (finalmente a cargo de Ruben Fleischer tras un considerable baile de directores) apuntaba a ejercer de precuela para las aventuras adultas de Nathan Drake… algo que ya habíamos visto en la obra original. Tanto La traición de Drake como El desenlace del ladrón incluían fases dedicadas al pasado del personaje, y no parecía un punto de partida muy prometedor para toda una película.

Los tráilers de la producción de Sony, que nos presentan a Tom Holland junto a Mark Wahlberg interpretando a Sully (mentor de Drake), han conseguido tranquilizar a los fans, que ahora esperan a este 11 de febrero para saber qué tal han sido tratados por el cine los juegos de Naughty Dog. Entretanto, Holland ha alternado la promoción de Spider-Man: No Way Home (la única película capaz de llevar a la taquilla al nivel de ingresos prepandémicos) con algún que otro comentario en torno a Uncharted, hasta el punto de que vía Total Film ha aclarado por qué Sony quiso impulsar una historia de orígenes de Nathan.

¿La respuesta? James Bond. Cercano el estreno de Spider-Man: Lejos de casa, Holland acudió a las oficinas de Sony para hacerles un pitch. “Tuve una reunión, durante o después Spider-Man 2, con Sony para presentar una idea sobre una película de James Bond joven que se me había ocurrido”, explica. Esto ocurría en 2019, cuando ya estaba en marcha Sin tiempo para morir y los productores preparaban cuidadosamente el final de ciclo para la versión de Daniel Craig. La película citada se estrenó el año pasado, y ahora mismo es una incógnita qué pasará con el personaje… más allá de que no estará interpretado por Holland.

“Era la historia de origen de James Bond. No tenía mucho sentido. No funcionaba. Era el sueño de un chaval, y los jefazos de James Bond no iban a estar especialmente interesados”, prosigue Holland. “Pero la idea de un James Bond joven llevó a la idea, a su vez, de que se podría abordar a Nathan Drake desde una historia de origen, más que como un añadido a los juegos. Y esto abrió una nueva conversación”. Y así fue. La precuela de James Bond a cargo de Holland derivó en la idea de que Uncharted contara la juventud de Nathan Drake, manteniendo en el barco al actor.

Lo cierto es que Holland lo tenía todo en contra para que su idea de Bond saliera adelante. Más allá de que la andadura de Craig se fundamentaba sobre estos “orígenes” (Casino Royale, a fin de cuentas, empezaba con el personaje consiguiendo el doble 0), el asunto corporativo no estaba de su parte. Spectre, la penúltima película Bond, fue distribuida por Sony, pero en los siguientes compases de la saga MGM colaboró con Universal, y de hecho así es como nos llegó Sin tiempo para morir.

