'Uncharted' con Tom Holland debuta recaudando más de 3 millones de euros en España

La adaptación de la famosa saga de videojuegos de aventuras Uncharted llegó a nuestros cines el pasado viernes 11 de febrero y se erigió sin problemas como la más taquillera del fin de semana. De acuerdo con los datos recogidos por Box Office Mojo habría debutado con 3,5 millones de dólares, unos 3,09 millones contabilizados en euros, que le convierten en el mejor estreno de lo que llevamos de 2022.

También se estrenó en varios países, entre ellos Rusia y el Reino Unido, y según destaca Variety la cifra global que habría amasado de 21,5 millones de dólares en estos mercados serían una "sólida" recaudación para esta superproducción de Sony que ha costado 120 millones, teniendo en cuenta aún estos tiempos de pandemia y de las grandes salas enfrentándose al nuevo panorama causado por la eclosión de las plataformas de streaming.

Por ejemplo, en el Reino Unido habría cosechado 6,4 millones, en Rusia con 4,5 y en Ucrania con 1,3. La misma cifra, de 1,3 millones de dólares, en Arabia Saudí y 1,2 en los Emiratos Árabes Unidos. En conjunto, y comparado con los mismos países donde se ha estrenado, habría recaudado un 18 por ciento más que otros grandes títulos como Eternals o Viuda Negra, e incluso un 21 por ciento más que Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos en sus respectivos primeros fines de semana.

Tráiler de 'UNCHARTED' Tráiler de 'UNCHARTED'

La película dirigida por Ruben Fleischer y protagonizada por Tom Holland y Mark Wahlberg, y Antonio Banderas ejerciendo de villano, no llegará hasta este viernes día 18 a Estados Unidos y Canadá, junto a otros países como Francia, Alemania, Italia, Japón, México, Australia, Brasil o Corea del Sur, pero a tenor de estos primeros resultados se le pronostica una prometedora carrera comercial en cines, y más contando con el tirón de un Tom Holland que ha arrasado en taquilla con Spider-Man: No Way Home.

En cuanto a la más taquillera del pasado fin de semana en Estados Unidos ha sido Muerte en el Nilo, la nueva adaptación de una de las novelas más célebres de Agatha Christie que ha dirigido de nuevo Kenneth Branagh reservándose, al igual que Asesinato en el Orient Express, el rol del sagaz detective Hércules Poirot. En España se estrena precisamente este viernes 18 de febrero.

