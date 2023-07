¿Por qué se llamó Trinity la primera prueba nuclear que vemos en 'Oppenheimer'?

Los Álamos (Nuevo México), 16 de julio de 1945. En este lugar, un páramo desértico en mitad de ninguna parte, la historia del mundo está a punto de cambiar para siempre. Y, seguramente, también para peor. Porque, a las cinco y media de la madrugada, un equipo de científicos encabezado por J. Robert Oppenheimer se dispone a ejecutar el experimento llamado 'Trinity': la detonación de la primera bomba atómica.

Recreando el llamado Proyecto Manhattan, Christopher Nolan y su lujoso reparto (con Cillian Murphy, Matt Damon, Emily Blunt y Robert Downey Jr. a la cabeza) se han empeñado en mostrarnos un momento tan trascendental como terrible para la historia de la humanidad. El cual, pese al tiempo transcurrido y los esfuerzos de los investigadores, sigue envuelto en un halo de misterio.

Entre dichos misterios se encuentra el propio nombre de la prueba. ¿Por qué Oppenheimer propuso una palabra que en castellano se traduce como "trinidad"? Aquello no podía ser una muestra de fe religiosa, puesto que el científico era declaradamente ateo. Asimismo, no había en el lugar del experimento ni en el prototipo de la bomba (apodado 'gadget' por los científicos) nada que sugiriera ese apelativo.

En realidad, aquel nombre sí tenía que ver con algo muy querido para Oppenheimer: su afición por la poesía. En 1962, en una carta al general Leslie Groves (Matt Damon en el filme), el director del Proyecto Manhattan confesó haber recordado unos versos del inglés John Donne mientras preparaba su artefacto: los correspondientes a un soneto que comienza "Batter my heart, three person'd God". O, en traducción libre a nuestro idioma: "Golpea mi corazón, Dios uno y trino".

Considerado como uno de los grandes maestros de la poesía en lengua inglesa, Donne (1572 – 1631) no es en absoluto un autor fácil de interpretar. Y, en el poema que inspiró a Oppenheimer, sorprende el lenguaje que emplea para describir un sentimiento de culpa rayano en el masoquismo: "Hazme tuyo y aprésame, pues yo / No seré libre hasta que me captures, / ni casto hasta que me hayas violentado", concluye su llamada a la deidad.

¿Es posible que, eligiendo 'Trinity' como nombre en clave para su experimento, Oppenheimer expresara un sentimiento de culpa más o menos consciente? Es posible que sí: el 'padre de la bomba atómica' era consciente de las terribles repercusiones de su invento. De hecho, el compositor John Adams (colaborador habitual de Luca Guadagnino) empleó el poema de John Donne para el aria más espeluznante de Doctor Atomic, su ópera sobre el Proyecto Manhattan.

Aquella culpa estaba más que justificada. No solo porque el experimento de Los Álamos resultase en los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki ese mismo año, sino también porque la radiación liberada por el 'gadget' (18,6 kilotones de energía) provocó un enorme aumento de los casos de cáncer en la zona. El gobierno de EE UU no reconoció los perjuicios causados por sus pruebas nucleares hasta 1990.

Hoy en día, el lugar de la prueba Trinity está marcado con un obelisco en el desierto de Nuevo México, en torno al cual pueden encontrarse aún restos de trinitita, un residuo verdoso creado por la explosión. Vistos los resultados de la prueba Trinity, incluyendo ese pánico al holocausto nuclear bajo el que vivimos todavía hoy, tal vez Oppenheimer hubiera debido cambiar la poesía por el comentario de su colaborador Kenneth Bainbridge: "Ahora todos somos unos hijos de puta".

