Christopher Nolan advierte de las consecuencias de ver ‘Oppenheimer’: "Hay gente que sale devastada"

Christopher Nolan hace todo lo que está en su mano para convencernos de que Oppenheimer es, como mínimo, un proyecto inusual y único. El director ya ha reconocido que recreó una explosión nuclear en lugar de usar CGI para su ambicioso filme, que se estrena el 20 de julio, así cómo que contó con científicos reales como extras.

Ahora, Nolan ha querido advertir a los espectadores de que Oppenheimer puede destruir tu estado de ánimo, como ya ha ocurrido con algunos de los asistentes que han acudido a los pases previos de la película.

En una entrevista para Wired, el cineasta ha desvelado que varios afortunados que ya han podido ver el filme han tenido reacciones viscerales a la historia del físico teórico J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), creador de la bomba atómica durante la II Guerra Mundial.

"Algunas personas se van de la sala totalmente devastadas", ha afirmado el director: "No pueden hablar. Hay un elemento de terror en la historia y en las bases. Pero el amor de los personajes, el amor de las relaciones, es lo más fuerte que he hecho".

Así, Nolan ha insistido en la dimensión emocional de la trama, explicando que "es una experiencia intensa porque es una historia intensa": "Se la enseñé a un cineasta hace poco y dijo que es como una película de terror. No estoy en desacuerdo con eso".

La historia de J. Robert Oppenheimer

Oppenheimer se inspira en el libro The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, escrito por Kai Bird y Martin J. Sherwin, y describe tanto la invención de las armas nucleares como los años posteriores, cuando el científico, visiblemente arrepentido, quiso advertir al mundo del horror que él mismo había ayudado a desencadenar.

"Esta historia son cuestiones imposibles", ha afirmado Christopher Nolan en esa misma entrevista para Wired: "Dilemas y paradojas imposibles en lo ético. No hay respuestas fáciles en su historia. Solo hay preguntas difíciles, y por eso la historia es atractiva".

Junto a Murphy, tenemos a Robert Downey Jr., Emily Blunt, Florence Pugh, Kenneth Branagh, Rami Malek, Casey Affleck, Gary Oldman y otras tantas estrellas completando el reparto del primer título de Nolan que llegue a los cines bajo el sello de Universal.

