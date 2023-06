Hombres en la habitación: la trilogía de Paul Schrader que cierra 'El maestro jardinero'

En diciembre de 2016 dos agentes de la sección antiterrorista del Departamento de Policía de Nueva York se presentaron en casa de Paul Schrader. Se debió a un post de Facebook, ya borrado, donde el guionista de Taxi Driver se mostraba consternado ante la victoria de Donald Trump, asegurando que era la hora de «tomar las armas». A los agentes les dijo entonces que lo sentía, que estaba borracho. Aunque Schrader no retiró sus críticas a Trump, sí admitió que había sido una estupidez y que una ocurrencia así era más propia de su juventud. «Ahora estoy haciendo una película, no tengo tiempo para problemas con la poli».

Habían sido unos meses ajetreados. La misma semana de noviembre de las elecciones Schrader había estrenado su última película, Como perros salvajes. Protagonizaban Willem Dafoe y un Nicolas Cage que repetía consecutivamente con el cineasta tras la debacle de Caza al terrorista: aquel thriller de cuyo montaje final había sido apartado Schrader, no por primera vez en su carrera. Como perros salvajes era por otro lado una película enloquecida, de violencia vibrante y cazurra, que no obstante concluía con un final de lo más (aparentemente) anticlimático.

En su huida de la justicia Troy, el personaje de Cage, secuestraba el coche de un reverendo y su pareja. Envuelto en una atmósfera alucinógena, embebida en un rojo de reminiscencias infernales, a Troy le atrapaban y era acribillado junto a los rehenes. Mientras no había dejado de sonar de fondo la música góspel que el criminal había puesto en el vehículo, asegurando «me gusta lo espiritual». Acaso sus palabras fueran las de Schrader, y su muerte el paréntesis que necesitaba para, tras los agobiantes meses finales de 2016, buscar un poco de serenidad.

Nicolas Cage en 'Como perros salvajes'

Tras los pasos de Bresson

A la trilogía que integran El reverendo, El contador de cartas y El maestro jardinero, que culminó muy recientemente, se le puede llamar de muchas formas. La más socorrida es «la trilogía de los hombres en la habitación» pues parece ser la descripción favorita de Schrader: una que ha empleado para historias previas como Taxi Driver o Posibilidad de escape, y que de hecho titulaba el pequeño documental que le dedicó Alex Ross Perry hará unos tres años, Paul Schrader: Man in a Room. También se le ha apodado «trilogía bressoniana», y esto debido a unas filias que el director demostró antes siquiera de ponerse a hacer cine.

Schrader, que asegura que su forma analítica de mirar el medio se debe a no guardar recuerdos infantiles sobre el mismo (debido a su estricta formación calvinista no vio una película hasta los 60, cuando ya tenía 16 años), empezó como crítico: uno de tal rigor y erudición que llamó la atención de Pauline Kael y se ganó su tutela. Apenas llevaba una década viendo películas cuando publicó su obra más famosa, El estilo trascendental: ensayo de gran influencia que nos da pistas de lo que él luego pretendería en tanto a guionista y director, a la vez que nos permite tímidamente cobijar sus propuestas dentro del estilo susodicho.

Es decir. Desde luego Como perros salvajes está en las antípodas de lo que quisieran proponer Yasujiro Ozu, Carl Theodor Dreyer o Robert Bresson (los tres directores que analiza El estilo trascendental). Pero evidentemente hay una afinidad por sus postulados, una ambición intelectual desapasionada, que vislumbra en alguien como Bresson un referente fértil. «El arte reflexivo impone al público una cierta disciplina y pospone la gratificación fácil: aun el aburrimiento puede ser un medio legítimo en esta disciplina», escribió Susan Sontag en 1964, queriendo analizar antes que Schrader lo que ella llamaba «estilo espiritual».

Portada de 'El estilo trascendental'

«Bresson busca el distanciamiento, pero su objetivo no está en mantener frías las emociones para que prevalezca la inteligencia. El distanciamiento existe porque toda identificación en profundidad con los personajes es una impertinencia, una afrenta al misterio de la acción y el corazón humanos». Schrader recurriría a Sontag para teorizar él mismo sobre Bresson, calibrando el misterio de estas acciones en torno a un proceso que abocaba a «alcanzar lo trascendente». Este proceso pasaba por «lo cotidiano», «la disparidad» y por último la «estasis», y era capaz de estructurar por entero las películas de Bresson.

En su libro se percibe que a Schrader le llama la atención especialmente cómo Bresson planteó según dichas coordenadas Pickpocket. Este drama sobre un carterista, aun comunicado con lo sagrado, elude cualquier referencia directa a Dios como por ejemplo Diario de un cura rural no podía dejar de hacer. Quizá por ello sea la película sobre la que Schrader (de relación ambivalente con el culto religioso) ha vuelto insistentemente, hasta el punto de que su tercer trabajo como director, American Gigoló, se antojara un remake ochentero de Pickpocket ambientado en Los Ángeles con Call Me de Blondie como leitmotiv.

Richard Gere en 'American Gigoló'

«Sugeriría a Robert Bresson que demande por plagio a Schrader y ruede una película con la indemnización», escribió sobre American Gigoló Miguel Marías, irritado ante la falta de vergüenza con la que los minutos finales de American Gigoló emulaban los de Pickpocket. Ya en prisión, Richard Gere incluso le decía a su amada la misma frase de Martin Lasalle, «Cuánto tiempo me ha llevado llegar hasta ti», pero para Schrader no fue suficiente. En Posibilidad de escape colocó a Willem Dafoe frente a Susan Sarandon en una tesitura parecida. Y volvió a hacerlo, con Oscar Isaac y Tiffany Haddish, en El contador de cartas.

En el ecuador de su trilogía, Schrader fundió además esta referencia con La creación de Adán de Miguel Ángel, en tanto a un plano final que le pedía un «salto de fe» al público. Quizá para pasar por alto lo obvio, o lo inevitablemente ridículo del asunto (James Gunn volvería a homenajear poco después a esta pintura, en clave de comedia, para Guardianes de la Galaxia: Volumen 3), pero en cualquier caso Schrader se encontraba tan cómodo que tampoco tenía por qué importarle. Había hallado la paz, y era un paz que no temía nombrar a Dios.

Querido diario

La paz de Schrader no ha venido sujeta a un cambio de registro en su obra. El tormento de Taxi Driver (ese que Quentin Tarantino cifra en otra aparente obsesión inicial de Schrader: analizar la mirada de John Wayne en Centauros del desierto) ha impulsado buena parte de sus historias. Proveyendo personajes masculinos en continuo colapso, obsesionados con una cruzada suicida, cuya subjetividad marcaba las imágenes e impelían a la duda constante de qué pensaba Schrader sobre sus pensamientos. Travis Bickle y Jake LaMotta mirándose en el espejo de los protagonistas de Mishima, Hardcore o Aflicción.

Pero algo cambió a finales de la segunda década de los 2000. Los protagonistas de El reverendo, El contador de cartas y El maestro jardinero tienen más en común con el Alain Delon de El silencio de un hombre que con El ex-preso de Corea, si bien son un poco más comunicativos gracias a la presencia común de un diario donde exponen sus pensamientos. «He decidido llevar un diario, sin usar ningún programa informático, para que escribiendo a mano cada inflexión en la caligrafía, cada palabra elegida, tachada, revisada, sea registrada», escribe Ernst Toller (Ethan Hawke) al inicio de El reverendo.

Paul Schrader y Oscar Isaac rodando 'El contador de cartas'

«Mantendré este diario durante un año y luego lo destruiré». Toller escribe como Will Tell (Isaac) en El contador de cartas, como Narvel Roth (Joel Edgerton) en El maestro jardinero, llegando el contenido de estos diarios al público a través de una lacónica voz en off que se prodiga en descripciones de su trabajo. La trilogía de los hombres en la habitación también puede ser la trilogía de las profesiones, aunque el desempeño de estas profesiones carezca por lo general de una auténtica pasión.

Son profesiones mecánicas, llevadas a cabo con una calma que enmascara un tormento interno. Sontag empleaba el término «duplicación» para describir cómo en las películas de Bresson la voz en off no era reveladora per se, sino muchas veces superflua y repetitiva hacia lo que expresaban las imágenes. Es una aproximación similar a lo que practica Schrader, como él mismo ha sintetizado: «El reverendo no va sobre el calentamiento global, ni El contador de cartas sobre el juego, ni El maestro jardinero sobre jardinería. Trata del alma de estas personas, encerradas en habitaciones sin poder salir ni tocar a nadie».