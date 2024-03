El 'Top Gun' de 'Star Wars': Patty Jenkins dice estar trabajando en el guion de 'Rogue Squadron'

Desde Star Wars: El ascenso de Skywalker de 2019, no se ha vuelto a estrenar ninguna película de la saga galáctica creada por George Lucas. De hecho, Lucasfilm fue cancelando todos los proyectos en marcha a la espera de mejores tiempos, y es ahora cuando parece que el plan se ha reactivado. A la anunciada The Mandalorian & Grogu, que llegaría a los cines el 22 de mayo de 2026, cabe añadir que también está en desarrollo Star Wars: The New Order Jedi con Daisy Ridley interpretando nuevamente a Rey y en esta ocasión con la misión de recuperar el esplendor de antaño de los guerreros del lado luminoso de la Fuerza. Y además nos llega la posibilidad muy real de concretarse un tercer proyecto, el de Rogue Squadron que debía dirigir Patty Jenkins.

A su vez, el compromiso que tenía la directora con una tercera entrega de Wonder Woman se ha roto porque, de momento, no habrá nueva película con La Mujer Maravilla, lo que precipitó que Jenkins volviera a establecer conversaciones con Lucasfilm y Disney para empezar a ponerse manos a la obra con el largometraje del universo de Star Wars que tenía previsto.

Así lo ha revelado la misma cineasta en el podcast de TCM/Max Talking Pictures de Ben Mankiewicz. "Cuando dejé Star Wars para hacer Wonder Woman 3, pensé que quizás regresaría a Star Wars después de hacer Wonder Woman 3. Así que llegamos a un preacuerdo para que esto sucediera", ha explicado Jenkins. "Cuando eso (Wonder Woman) desapareció, Lucasfilm y yo dijimos, oh, tenemos que cerrar ese acuerdo. Lo cerramos justo cuando empezaba la huelga. Ahora debo un borrador de guion de Star Wars, de modo que veremos qué pasa. ¿Quién sabe?".

En una fase tan incipiente, todavía es imposible saber algo más, pero recordamos que la idea era que Rogue Squadron se centrará en las aventuras de una nueva generación de pilotos de cazas estelares en su camino para ganarse sus alas, y arriesgando sus vidas en los entrenamientos y misiones que fueran necesarias. Sin duda, una historia que se asemeja mucho a la de Top Gun, pero ambientado en esa galaxia muy lejana.

Su padre era precisamente un prestigioso piloto al mando de un F4, por ello "ha sido siempre un sueño para mí como cineasta llegar a hacer algún día una gran película de pilotos de combate" explicó en su momento, después del anuncio de la película en 2020 y que tenía incluso fecha de estreno fijada para las Navidades de 2023. No pudo ser, pero ahora el sueño de Patty Jenkins está cerca otra vez de cumplirse.

