Tom Hardy ya piensa en ‘Venom 3’ (y haría lo que fuera por un crossover con el Spider-Man del MCU)

El personaje de Spider-Man siempre va a ser motivo de conflicto en los planes de Sony Pictures y Marvel Studios (llegando ocasionalmente a extremos dramáticos, como cuando durante algunos meses pareció que Tom Holland abandonaba el MCU), pero la primera major también sabe jugar sus cartas para sobreponerse a ello. Así, más allá del soplo de aire fresco que supuso Spider-Man: Un nuevo universo, Sony ha probado a poner en pie su propio universo de villanos del trepamuros, siempre con un encuentro final con el personaje de Holland en perspectiva. Hasta ahora cuentan con una buena baza para ello: el gran éxito de taquilla que supuso Venom en 2019.

Aunque las críticas fueran mejorables, el film protagonizado por Tom Hardy ha sentado precedente, y el próximo 19 de enero de 2022 veremos otro spin-off a cargo de un archienemigo de Spider-Man: Morbius, con Jared Leto. Por no hablar de la confirmada Kraven The Hunter con Aaron Taylor-Johnson y la dirección de J.C. Chandor… además de, claro, una secuela de Venom. Esta es Venom: Habrá matanza y está a la vuelta de la esquina, con Andy Serkis sustituyendo a Ruben Fleischer como director y la prometedora presencia de Woody Harrelson como el villano Cletus Kasady.

El film se estrena este 8 de octubre en España y algo antes en EE.UU. (el 24 de septiembre); entretanto Hardy ya ha iniciado la gira promocional, y en una entrevista con Esquire deja claro que quiere una Venom 3. “Estoy pensando ya en la tercera película, porque creo que hay que escribirla a la vez. No tendrá luz verde si la segunda no tiene éxito, pero el estudio está muy, muy satisfecho con la número dos”, adelanta. Hardy parece tan involucrado en la continuación porque, además de su rol de intérprete, aparece acreditado en Habrá matanza como creador de la historia junto a Kelly Marcel, y es posible que ocurra lo mismo en la hipotética secuela.

Aún así, la posible existencia de Venom 3 no es tan interesante como la posibilidad de que, en algún punto, el simbionte se tope con el trepamuros que encarna Tom Holland. En lo que respecta a Hardy, no puede esperar a que este crossover tenga lugar: “Sería negligente no intentar algún tipo de conexión”, asegura. “No estaría haciendo mi trabajo si no estuviese abierto a cualquier oportunidad, o emocionado porque exista esa posibilidad. Evidentemente es un gran abismo para que lo sortee una sola persona, y necesitaría un nivel mayor de diplomacia e inteligencia, de sentarse y conversar, para lograr algo como esto”.

“Ambas partes deben estar dispuestas y sería beneficioso para las dos, no veo por qué no podría hacerse”, prosigue. “Haría lo que fuese para lo que ocurriera, dentro de lo apropiado para el negocio. Pero sería estúpido no ir a los Juegos Olímpicos si corres los 100 metros lisos así que, sí, quiero jugar en ese estadio”. No está claro si en algún punto Venom y Spider-Man podrán verse las caras, pero por impedimento de Hardy no va a ser.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.