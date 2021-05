Aaron Taylor-Johnson será Kraven el Cazador en el próximo spin-off de Spider-Man

El historial superheroico de Aaron Taylor-Johnson pasa por el justiciero alternativo Kick-Ass y un héroe Marvel tan querido como Pietro Maximoff aka Quicksilver. Ha llegado el momento de que encarne a un villano; eso sucederá, además, con película propia en Kraven the Hunter, el próximo spin-off del universo Spider-Man que está preparando Sony en la línea de las películas de Venom con Tom Hardy y de Morbius con Jared Leto.

J. C. Chandor (El año más violento, Triple frontera) dirigirá la película de Kraven el Cazador, un veterano archienemigo de Spider-Man a quien Taylor-Johnson podrá interpretar en varias películas según el contrato que ha firmado con Sony, publica The Wrap. Art Marcum & Matt Holloway (Iron Man, Uncharted) con Richard Wenk (The Equalizer) están encargados del guion.

El cazador Sergei Kravinoff, de portentosos orígenes en la aristocracia rusa, fue creado por Stan Lee y Steve Ditko en 1964. Empezó su singladura como un aficionado a la caza mayor que progresivamente se fue haciendo más cruel a medida que prefería acabar con las mayores piezas empleando sus propias manos. Tras probar los remedios de hierbas de un curandero vudú consiguió poderes parejos a los de un gran felino, como superfuerza y supervelocidad.

Según el periodista Justin Kroll de Deadline, Sony ha estado ofreciendo el papel de Kraven a actores como Brad Pitt, Keanu Reeves, John David Washington y Adam Driver. La decisión de ir a por Aaron Taylor-Johnson vino tras ver su trabajo en el futuro thriller de acción Bullet Train que protagoniza junto a Pitt.

Antes de que llegue Kraven, este Universo Spider-Man Sin Spidey que está diseñando Sony tiene pendientes dos estrenos importantes: en septiembre, la secuela Venom: Habrá matanza, con Tom Hardy y Woody Harrelson; y, en enero de 2022, la película del vampiro Morbius con Jared Leto.