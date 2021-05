‘Spider-Man: No Way Home’ abrirá el camino: Sony quiere conectar sus spin-offs con el MCU

El hecho de que el héroe más famoso de la Casa de las Ideas (con bastante diferencia) esté en manos de Sony y no de Marvel Studios lleva tiempo siendo una patata caliente dentro de los despachos. Hasta el punto de que hubo unos meses angustiosos en los que parecía que el imperio de Kevin Feige no podría volver a usar a Spider-Man luego de Lejos de casa, pero finalmente este conflicto fue superado y ahora tanto Sony como el MCU mantienen una agradable paz… que podría dar pie a unas cuantas sorpresas en el futuro. La clave parece estar en la inminente Spider-Man: No Way Home coproducida como es habitual por ambas majors y prevista para estrenarse este 17 de diciembre.

¿Por qué tiene tanta importancia este lanzamiento? Pues no hay nada confirmado, pero todo apunta a que la próxima aventura de Tom Holland le pondrá en contacto con las anteriores versiones del trepamuros que interpretaron Andrew Garfield y Tobey Maguire, así como con los villanos encarnados por Alfred Molina y Jamie Foxx. Lo cual significa que el Peter Parker del MCU se asomará a la trayectoria de Sony, generando un complejo crossover en forma de multiversos que está por ver cómo afecta a su continuidad. Sanford Panitch, presidente de Sony Motion Picture Group, está muy emocionado con esta perspectiva.

“De hecho, hay un plan. Creo que quizá ahora se vaya volviendo más claro para la gente hacia dónde nos dirigimos, y creo que cuando se estrene Spider-Man: No Way Home será aún más evidente”, declaraba durante una reciente entrevista en Variety. El ejecutivo insinúa que los universos de Sony y Marvel se fusionarán del todo en No Way Home, lo que entre otras cosas podría desembocar en que los spin-offs de Spider-Man en los que se ha involucrado la major en los últimos años conecten con el MCU.

Esto incluye tanto a Venom como a su próxima secuela (Habrá masacre, con estreno previsto para este 10 de agosto), así como a la aplazada Morbius de Jared Leto (21 de enero de 2022) y la recientemente anunciada película de Kraven el Cazador con Aaron Taylor-Johnson. “Lo mejor es que tenemos una relación excelente con Kevin Feige, hay mucho terreno donde jugar”, prosigue Panitch. “Queremos que las películas del MCU sean absolutamente enormes, porque eso es bueno para nosotros y nuestros personajes de Marvel, y creo que ellos piensan lo mismo por su parte. Y tenemos una gran relación. Hay muchas oportunidades que, creo, vamos a aprovechar”.

“Espera a ver la nueva Venom. No echarás de menos a Spider-Man”, concluye. ¿Veremos algún día al Eddie Brock de Tom Hardy luchando contra el Peter Parker de Tom Holland? Es un escenario extrañísimo, pero cada vez más plausible a la luz de las palabras de Panitch.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.