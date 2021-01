Todos los nominados a los "Oscar" del cine independiente, los Spirit Awards 2021

La gran favorita es Nomadland de Chloé Zhao, que se está llevando la mayor parte de los premios a lo mejor del año entregados hasta ahora. Sin embargo, la más nominada es Nunca, casi nunca, a veces, siempre dirigida por Eliza Hittman con 7 candidaturas.

Son los Spirit Awards que desde 1986 distinguen a las producciones independientes, de autor, de presupuestos alejados de los números que manejan los grandes estudios.

A la película de Eliza Hittman la sigue Minari. Historia de mi familia con 6 nominaciones, y con 5 cada una están La madre del blues y la citada Nomadland. Y lo de producciones de bajo presupuesto es uno de los puntos esenciales. El corte está en que no superen los 22,5 millones de dólares de presupuesto, motivo por el cual se han quedado fuera de las nominables otros títulos potentes como El juicio de los 7 de Chicago de Aaron Sorkin, Da 5 Bloods: Hermanos de armas de Spike Lee o Mank de David Fincher.

Tradicionalmente los Spirit Awards se conceden en sábado, el día antes de la gala de los Oscar, pero en este año tan atípico la ceremonia que dará a conocer los ganadores tendrá lugar el jueves 22 de abril (tres días antes de la gala de los Oscar, el domingo 25).

Estos son todos los nominados a los 36º Independent Spirits, que en esta edición también han incluido series de televisión. Y como curiosidad ¿adivináis cuál es el estudio que ha acaparado un mayor número de nominaciones? Pues Netflix con 16 (seguido de Focus Features con 10 y A24 con 9).

'Nunca, casi nunca, a veces, siempre' Cinemanía

MEJOR PELÍCULA

First Cow

La madre del blues

Minari. Historia de mi familia

Nunca, casi nunca, a veces, siempre

Nomadland

MEJOR DIRECCIÓN

Lee Isaac Chung por Minari

Emerald Fennell por Una joven prometedora

Eliza Hittman por Nunca, casi nunca, a veces, siempre

Kelly Reichardt por First Cow

Chloé Zhao por Nomadland

MEJOR ÓPERA PRIMA

I Carry You With Me

The 40 Year Old Version

The Sound of Metal

Miss Juneteenth

Nine Days

MEJOR ACTOR

Riz Ahmed por Sound of Metal

Chadwick Boseman por La madre del blues

Adarsh Gourav por Tigre blanco

Rob Morgan por Bull

Steven Yeun por Minari

MEJOR ACTRIZ

Nicole Beharie por Miss Juneteenth

Viola Davis por La madre del blues

Sidney Flanigan por Nunca, casi nunca, a veces, siempre

Julia Garner por The Assistant

Frances McDormand por Nomadland

Carey Mulligan por Una joven prometedora

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Colman Domingo por La madre del blues

Orion Lee por First Cow

Paul Raci por Sound of Metal

Glynn Turman por La madre del blues

Benedict Wong por Nine Days

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Alexis Chikaeze por Miss Juneteenth

Yeri Han por Minari

Valerie Mahaffey por French Exit

Talia Ryder por Nunca, casi nunca, a veces, siempre

Yu-jung Youn por Minari

MEJOR GUION

Lee Isaac Chung (Minari)

Emerald Fennell (Una joven prometedora)

Eliza Hittman (Nunca, casi nunca, a veces, siempre)

Mike Makowsky (Bad Education)

Alice Wu (Conquista a medias)

MEJOR PRIMER GUION

Kitty Green (The Assistant)

Noah Hutton (Lapsis)

Channing Godfrey Peoples (Miss Juneteenth)

Andy Siara (Palm Springs)

James Sweeney (Straight Up)

MEJOR FOTOGRAFÍA

Jay Keitel (She Dies Tomorrow)

Shabier Kirchner (Bull)

Michael Latham (The Assistant)

Hélène Louvart (Nunca, casi nunca, a veces, siempre)

Joshua James Richards (Nomadland)

MEJOR MONTAJE

Andy Canny (El hombre invisible)

Scott Cummings (Nunca, casi nunca, a veces, siempre)

Merawi Gerima (Residue)

Enat Sidi (I Carry You With Me)

Chloé Zhao (Nomadland)

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

Bacurau (Brazil)

El discípulo (India)

La nuit des rois (Costa de Marfil)

Preparativos para estar juntos un periodo de tiempo desconocido (Hungría)

Quo Vadis, Aida? (Bosnia y Herzegovina)

MEJOR DOCUMENTAL

Collective

Crip Camp

Dick Johnson is Dead

El agente topo

Time

PREMIO ROBERT ALTMAN AL MEJOR CASTING

Una noche en Miami...

PREMIO JOHN CASSAVETES

The killing of two lovers

La leyenda negra

Lingua franca

Residue

Saint Frances

Premio Piaget de los productores

Kara Durrett

Lucas Joaquin

Gerry Kim

Premio Alguien a quien seguir (Someone to Watch Award)

David Midell por The Killing of Kenneth Chamberlain

Ekwa Msangi por Farewell Amor

Annie Silverstein por Bull

Premio Más verdadero que la ficción (Truer Than Fiction award)

Cecilia Aldarondo por Landfall

Elegance Bratton por Pier Kids

Elizabeth Lo por Stray

MEJOR SERIE DE NO FICCIÓN O DOCUMENTAL

Amor fraudulento

City So Real

Crimen y desaparición en Atlanta: Los niños perdidos

Nación de inmigración

We're Here

MEJOR NUEVA SERIE DE TV

A Teacher

Podría destruirte

Little America

Small Axe

Unorthodox

MEJOR ACTRIZ EN UNA SERIE

Elle Fanning por The Great

Shira Haas por Unorthodox

Abby McEnany por Work in Progress

Maitreyi Ramakrishnan por Yo nunca

Jordan Kristine Seamon por We Are Who We Are

MEJOR ACTOR EN UNA SERIE

Conphidance por Little America

Adam Ali por Little America

Nicco Annan por P-Valley

Amit Rahav por Unorthodox

Harold Torres por ZeroZeroZero

MEJOR REPARTO EN UNA SERIE

Podría destruirte (con Michaela Coel, Paapa Essiedu, Wruche Opia y Stephen Wight).