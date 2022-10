Tilda Swinton se baja de la serie de 'Parásitos' que desarrollan Bong Joon-ho y Adam McKay

Antes de triunfar por todo lo alto con Parásitos, Bong Joon-ho ya era un cineasta más que consagrado. No solo en Corea del Sur, donde había firmado taquillazos como Memories of Murder o The Host, sino también a través de un par de aventuras internacionales: Snowpiercer y Okja, que le financió Netflix. Ambas películas tenían en común la presencia de Tilda Swinton, de ahí que fuera muy celebrado que director y actriz fueran a volver a colaborar en el siguiente proyecto de Bong tras Parásitos: una serie para HBO ambientada en su mismo universo, queriendo expandir la sátira política. Swinton fue vinculada a ella junto a Mark Ruffalo en febrero de 2020, mientras Bong encontraba otro aliado muy especial.

Adam McKay (No mires arriba) se ofreció a desarrollar la serie de Parásitos en su compañía, una vez se asentaba en terreno televisivo con Succession y la más reciente Tiempo de victoria: La dinastía de Los Lakers. “Es una serie original. Está en el mismo universo que la película, pero es una historia original que vive en ese mismo mundo”, contó entonces McKay sobre el proyecto. No obstante, y según recoge Variety, la serie de Parásitos acaba de sufrir una baja, y esta es la de Tilda Swinton. La veterana actriz declara haberse bajado del carro, aunque le desea toda la suerte del mundo a su director en Okja y Snowpiercer: “No creo que forme parte de ella, pero estoy muy contenta de ser una animadora”.

Desde que Parásitos arrasara en los Oscar, a la serie derivada le ha costado lo suyo hacer pie. McKay y Bong, no obstante, aseguran que el proyecto sigue adelante, mientras Swinton trabaja en otros títulos como The Killer de David Fincher o Asteroid City de Wes Anderson. En lo que respecta a Bong, él no se ha quedado quieto mientras la serie progresaba tan despacio, preparando una película de animación mientras se dispone a llevar a la gran pantalla una novela de ciencia ficción a cargo de Edward Ashton, Mickey7. Distribuida por Warner Bros., Mickey7 está protagonizada por Robert Pattinson, Toni Collette, Naomi Ackie y Steven Yeun, además de por el citado Ruffalo. Ocurra lo que ocurra con la serie, al menos Ruffalo no perderá su oportunidad de trabajar con Bong.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.