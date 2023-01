"Tiene derecho a dar su opinión": Brian Cox defiende a J.K. Rowling

En torno a la posición antitrans de J.K. Rowling ha habido generalmente un palpable rechazo entre el equipo que llevó su obra al cine, con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Eddie Redmayne o Katherine Waterston distanciándose de las opiniones de la autora de Harry Potter. Paralelamente a esto hay señales de que en la propia Warner cunde la incomodidad con respecto a Rowling, habiendo estado ausente en el especial Regreso a Hogwarts mientras los fracasos de Animales fantásticos (precuelas que la propia Rowling escribe) provocaban que el Wizarding World perdiera pie. Lo que no quita que sea muy esperado el lanzamiento este febrero del videojuego Hogwarts Legacy (y se perciba un esfuerzo por distanciar mediáticamente a Rowling del proyecto).

En Warner hay de hecho cierta ambivalencia con respecto a Rowling, pues el CEO David Zaslav quiere seguir exprimiendo Harry Potter y necesita estar en buenos términos con la autora. Entretanto, han surgido esporádicamente opiniones que defienden a Rowling en la controversia, como un actor de la propia Harry Potter (Ralph Fiennes, que dijo que “el abuso verbal dirigido a ella es repugnante, atroz”) o ahora Brian Cox. Cox estrena esta primavera en HBO la cuarta temporada de una serie por la que ha recibido todos los elogios habidos y por haber, Succession. Ahí interpreta al magnate Logan Roy, poseedor de un mal genio y de una habilidad para la ofensa que al parecer no le anda a la zaga al propio Cox. Aunque, en este caso, ha querido optar por el apoyo a la escritora.

“No me gusta cómo la han tratado, la verdad. Creo que tiene derecho a dar su opinión, a decir lo que siente”, explica en el programa de entrevistas Sunday with Laura Kuensberg. “Como mujer tiene derecho a decir lo que siente sobre su propio cuerpo. Como mujer, no hay nadie mejor para decirlo. Así que creo que la gente ha sido un poco arrogante en su actitud hacia J.K. Rowling”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.