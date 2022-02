Tiempo de recobrar fuerzas: ‘Un lugar tranquilo 3’ no se estrenará hasta 2025

En el encuentro con los inversores celebrado ayer por Paramount se revelaron múltiples novedades que erigían a la major como una compañía sedienta de construir los hoy tan en boga universos cinematográficos. Hay donde fijarse, ya que es lo que Disney ha conseguido con Star Wars y el Universo de Marvel, paralelamente a que sea un plan bastante avanzado por parte de HBO Max y Netflix. Por eso hemos sabido de una tercera entrega y una serie relacionadas con Sonic, la película, de una nueva trilogía encabezada por Transformers: Rise of the Beasts, de la renovación prematura de Halo…

También de una futura película de Star Trek que reúna a la tripulación del Kirk interpretado por Chris Pine, todo ofreciendo la imagen de un estudio decidido a plantar batalla en un mainstream cada vez más sepultado por las IPs expandidas. Entre tanto proyecto, es posible que haya pasado más desapercibido lo relativo a Un lugar tranquilo, y eso que tras el lanzamiento en 2018 de la primera entrega es una de las propiedades más lucrativas de Paramount. Esta película, dirigida y protagonizada por John Krasinski, ganó 340 millones de dólares en todo el mundo y precipitó el rodaje de una secuela, cuyo estreno para 2020 fue aplazado por la pandemia.

Una vez llegó por fin consiguió acumular 297 millones, lo que no estaba mal dada la crisis sanitaria, y motivó a Paramount a seguir desarrollando la saga. Por eso se anunció tanto una tercera entrega oficial como un spin-off, siendo este último el que más titulares ha acaparado al estar primero vinculado a Jeff Nichols y, luego de su marcha, al director de la aclamada Pig que protagoniza Nicolas Cage, Michael Sarnoski. El spin-off de Un lugar tranquilo (sin argumento definido más allá de la posibilidad de que la historia no tenga que ver con la familia Abbot) tiene previsto su estreno para septiembre de 2023, y en la reunión con los inversores Paramount ha resuelto poner fecha a Un lugar tranquilo 3.

Ha sido el propio Krasinski, director también de la secuela, quien ha subido al escenario para anunciar que Un lugar tranquilo 3 está en marcha, pero en Paramount no tantean su estreno hasta… 2025. Es decir, que aún quedan tres años para la llegada de un film que no tiene ni director ni guionista confirmados, pero que en caso de seguir centrándose en la familia que forman Emily Blunt (pareja de Krasinski en la vida real) y sus hijos Millicent Simmonds y Noah Jupe no sería descabellado que fuera Krasinski el encargado de dirigirla y también de escribirla, como ha hecho hasta ahora con Bryan Woods y Scott Beck.

Por lo demás, parece claro que lo primero que veremos de Un lugar tranquilo será ese enigmático spin-off, narrando una historia independiente que se ambienta igualmente en ese futuro distópico donde una raza de monstruos ciegos han diezmado la población del planeta.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.