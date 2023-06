'The Last of Us': La razón por la que Pedro Pascal no ha visto aún este episodio

Pedro Pascal ha alcanzado el mayor momento de fama de su carrera gracias a dos papeles paternales simultáneos. Haber aparecido tanto en The Last of Us como en la tercera temporada de The Mandalorian (aunque aquí no podamos verle tras el casco) le ha granjeado el título de “daddy” de Internet, algo que Bella Ramsey, con quien apareció en The Last of Us, ya dijo que le preocupaba si había ido demasiado lejos.

Pero más allá de lo que pueda pensar de su título, Pascal está contento con la experiencia de la serie. El actor chileno, que luego de encadenar ambas producciones se puso a las órdenes de Pedro Almodóvar en Extraña forma de vida, ha intervenido recientemente en Actors on Actors, programa de entrevistas auspiciado por Variety. Ahí ha hablado con Steven Yeun (Minari) y revelado que su relación con The Last of Us fue lo suficientemente intensa como para resistirse a ver el capítulo final.

Un capítulo en el que su personaje, Joel, toma una decisión que impactó mucho a la audiencia (no así a quienes antes habían jugado al videojuego original de Naughty Dog, claro). Pascal aún no ha visto el desenlace de The Last of Us, que conduciría a una segunda temporada ya confirmada, pero en el limbo a costa de la actual huelga de guionistas. “Los vi todos hasta el final. No había hecho nada durante tanto tiempo antes, así que mi relación con la serie es extraña”, explica el actor de Juego de tronos.

“A pesar de acercarme a los 50, tuve esa reacción inocente y medio enojada contra una experiencia que había terminado”, prosigue. Parte del cariño que despierta Pascal se debe a la buena relación que entabló tanto delante como detrás de las cámaras con Ramsey, y efectivamente es uno de los motivos por los que el intérprete no se atreve a ver el season finale. “La serie sigue pero ya no habrá otra primera reunión con Bella Ramsey. Haber trabajado con Craig Mazin y todo el equipo, con Coco que me peinó, en general con toda la familia. Fue algo de lo que enamorarse”.

La segunda temporada de The Last of Us adaptaría el segundo videojuego, habiendo ya Mazin y Neil Druckmann (sus creadores) dejado caer que quizá esta adaptación requeriría más de una temporada.

