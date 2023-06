Steven Spielberg adoró el tercer capítulo de 'The Last of Us' (y envió una carta felicitando a los creadores)

Finalizada la primera temporada de The Last of Us (y con la segunda en el limbo por la huelga de guionistas) parece obvio que si tuviéramos que quedarnos con un episodio que acaparara todas la alabanzas, ese sería el tercero. Long Long Time se distanciaba momentáneamente de la historia de Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) para narrar el romance de varios años entre Bill (Nick Offerman) y Frank (Murray Bartlett), mostrándonos un resquicio de esperanza en medio del postapocalipsis.

Este romance, que se distancia de lo visto en el videojuego original de Naughty Dog, encandiló a la audiencia, y entre estos espectadores estuvo un emocionado Steven Spielberg. Peter Hoar fue el director de este capítulo (tras haber trabajado en series como It’s a Sin o The Umbrella Academy) y ha contado en el Hollywood Reporter que luego de la emisión Craig Mazin, creador de The Last of Us, recibió una carta con el puño y letra del legendario cineasta. Spielberg había adorado Long Long Time, y así quería aplaudir los esfuerzos de todos los implicados.

“Una carta real de Spielberg llegó a Craig Mazin, el guionista de mi episodio de The Last of Us, del guionista de todos los episodios”, cuenta Hoar. “La compartió conmigo, Nick Offerman, Murray Bartlett y el director de fotografía Eben Bolter. Y, básicamente, todo un grupo de hombres de mediana edad empezaron a chillar porque su ídolo había descubierto quiénes eran”. Como no podía ser de otro modo, había una admiración compartida por Spielberg en el set de The Last of Us, de modo que la llegada de la carta fue muy emotiva.

“Creo que probablemente sabía quiénes eran los demás, pero no sabía quién era yo. Probablemente ahora lo haya olvidado”, bromea Hoar, para a continuación indagar en la escritura del episodio tal como fue planteada por Mazin. “Puede que Craig sea heterosexual, pero tiene un corazón cálido. Creo que en parte por eso es tan universal, porque su atención se centraba en el amor más que en el género”. Para Hoar, la clave estuvo en no hacer hincapié en el carácter homosexual de la relación.

“He tenido muchas conversaciones sobre el personaje de Bill. Todo el mundo dice ‘Bill es gay’. Yo dije ‘bueno, ¿lo es? Podría serlo. Pero no se define a sí mismo con esas palabras’”, señala. “Craig escribió de lo que sabía, ya que había estado casado durante varios años. Él sabía qué certifica el éxito o fracaso de una relación, y eso es lo que llegó. No quería que pareciera la historia de un único grupo de personas. Si hubiera sido así no habría tenido tanto éxito. Se habría sentido como de nicho”.

