Steven Spielberg se arrepiente del cambio más criticado en 'E.T. El extraterrestre'

Han pasado más de 40 años desde que E.T. El extraterrestre fuera estrenada, pero el filme de Steven Spielberg no ha perdido ni un ápice de fortaleza. Considerada por el propio cineasta norteamericano como una de sus películas más "perfectas", los visionados recientes que realizaba provocaban que su opinión cambiara respecto a algunas decisiones artísticas adoptadas. Especialmente en el uso de las armas.

Recordemos que en el 20 aniversario de la película, la edición que llegó a cines y DVD supuso también una serie de retoques digitales para mejorar al alienígena, pero también algunos polémicos cambios. En una de las escenas más memorables, las escopetas de los agentes federales que intentaban apresar a Elliot fueron cambiadas por walkie talkies. Una transformación que enfadó a muchos.

"Eliminar las armas fue un error. Nunca debería haber hecho eso. E.T. es un producto de su época. Ningún filme debería ser revisado en base a las lentes de ahora, ya sea voluntariamente o forzados a mirar a través de ellas", señalaba recientemente el cineasta norteamericano en una masterclass para TIME.

"E.T. fue una película que fue sensible al hecho de que los agentes federales se acercaran a un grupo de los niños con sus armas de fuego expuestas y pensé que debía cambiar las armas por walkie talkies. Han pasado los años y he cambiado mi punto de vista", añadía el director de La lista de Schindler y En busca del arca perdida.

Unas declaraciones que sorprenden en plena tendencia al uso contrario de las armas, debido a la problemática patente actualmente en la sociedad estadounidense y el suceso ocurrido en el rodaje de Rust, donde la directora de fotografía Halyna Hutchins fallecía trágicamente.

"Nunca debí meterme con los archivos de mi propio trabajo y no recomiendo a nadie que haga eso. Todas nuestras películas son un tipo de señal de dónde estábamos cuando las hicimos, cómo era el mundo y como el mundo recibió estas historias cuando publicamos esas historias", concluye Spielberg.

En estos momentos, el realizador está recogiendo los frutos sembrados con su filme más personal, Los Fabelman. La película semiautobiográfica de la propia infancia y juventud de Spielberg lograba siete nominaciones a los Premios Oscar 2023.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.