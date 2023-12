'The Boys' antes de 'The Boys': así habría sido la película de Catwoman con Michelle Pfeiffer que nunca existió

Antes de la avalancha superheroica de los 2000, y mucho antes de Marvel, el cine basado en cómics tuvo a Batman como punta de lanza. Hoy tendemos a olvidarlo, pero el estreno de la adaptación de Tim Burton en 1989 fue todo un acontecimiento, que más allá de su taquilla apoteósica generó toneladas y toneladas de merchandising. A Warner Bros. no le quedó otra que dar luz verde a la secuela cuanto antes, encargándosela igualmente a Burton… pero algo extraño ocurrió con este proyecto, titulado Batman vuelve. Nadie estaba preparado para eso.

Hoy día Batman vuelve es una película enormemente valorada por su descaro y complejidad, pero cuando se estrenó en 1992 el fandom no terminó de empatizar con la propuesta. “Fue un encargo extraño, porque no tenía que complacer a nadie más que a Tim Burton”. Al habla Daniel Waters, guionista de Batman vuelve. “Antes de Internet no tenías que presentarte ante un tribunal y decir lo que estabas haciendo: sólo éramos dos tíos en una habitación improvisando. No teníamos ni puta idea de los villanos de Batman. No sabíamos nada sobre el mundo del cómic. Me acabo de enterar de que DC Comics significa Detective Comics”.

Waters explicaba esto alegremente durante una proyección especial de Batman vuelve que tuvo lugar el pasado 22 de diciembre, según recoge IndieWire. Entonces reveló que su idea original con Batman vuelve era burlarse de toda la tormenta social de la primera Batman, ironizando con la fiebre de merchandising concretamente. El primer guion de Batman vuelve empezaba, de hecho, con el logo de Batman al inicio resultando ser parte de varios productos licenciados puestos en un escaparate. Una idea que no prosperó gracias a Michael Keaton, que convenció a Waters de quitarlo: “Esto es muy inteligente. Córtalo”, le dijo al parecer.

La cuestión es que Waters quiso mantener este afán transgresor de cara a un proyecto consecutivo que Tim Burton estuvo a punto de rodar. Warner planeó en los 90 dedicarle una película en solitario a Selina Kyle, alias Catwoman, luego de la magnética interpretación de Michelle Pfeiffer en Batman vuelve. El film no prosperó y años más tarde tuvimos que conformarnos con la espantosa versión de Pitof (esa que protagonizaron Halle Berry y Sharon Stone), de forma que ahora Waters ha venido a explicar qué salió mal. Y es que, aparte de la final renuencia de Warner, resultó que Burton y el guionista no estaban en la misma página.

Ambos querían versiones distintas de lo que debía ser una película de Catwoman. Burton, por ejemplo, la había concebido como un drama intimista en blanco y negro que homenajeara a La mujer pantera, clásico dirigido por Jacques Tourneur en los años 40. “Él quería hacer una película en blanco y negro de 18 millones de dólares, como La mujer pantera original, en la que Selina viviera discretamente en un pequeño pueblo”, revela Waters.

“Y yo quería hacer una película de Batman con una metáfora sobre Batman. Así que en mi versión se mudaba a una versión Gotham de Los Ángeles, con la presencia de tres superhéroes imbéciles. Era The Boys antes de The Boys. Pero se agotó leyendo mi guion”, cuenta sobre Burton. Waters asegura, así, que su Catwoman habría sido una sátira del cine de superhéroes, con la Selina Kyle de Pfeiffer enfrentándose a tres justicieros corruptos. De esta forma hubiera seguido tirándole pullas a la Batman de 1989, que él asegura que “apesta”. Todo un personaje, Daniel Waters.

