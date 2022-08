Michael Keaton admite que nunca ha visto una película de Marvel o DC: "Tengo otras cosas que hacer"

Héroe en un universo, villano en otro. Michael Keaton ha pasado buena parte de su vida siendo relacionado con el cine de superhéroes. En DC por haber sido el actor encargado de interpretar a Batman en su gran regreso a la pantalla bajo la dirección de Tim Burton (y en su secuela, Batman vuelve). En Marvel, por encarnar a uno de los villanos principales del Spider-Man de Tom Holland, Adrian Toone a.k.a. El Buitre. Sin embargo, nadie podría haber adivinado que el mayor secreto de Keaton es su incapacidad para ver filmes de ninguno de estos dos universos.

Y es que según ha confesado en una reciente entrevista, el actor no ha sido capaz de terminar de ver ninguna película de superhéroes reciente, ni del MCU ni del DCEU. "Sé que la gente no se lo cree, pero nunca he visto una versión completa de ninguna de esas películas - cualquier película de Marvel, cualquier otra. Y no digo que no vea eso porque sea culto, ¡créanme! No es eso", explicaba Keaton. "Es sólo que hay muy pocas cosas que veo. Empiezo a ver algo, y pienso que es genial y veo tres episodios, ¡pero tengo otras cosas que hacer!", añadía el actor.

Las declaraciones de Keaton, que han sorprendido a muchos fans de ambos universos superheroicos, tiene mayor delito sabiendo que el actor va a volver, seguramente, a ambos lados. En Marvel es donde lo hemos podido ver más recientemente, con esa breve aparición al final de Morbius anticipando que seguramente lo volvamos a ver en el futuro de ese universo Sony-Spider-Man. En DC su futuro parece mucho más inmediato, pues Keaton reaparecerá como Batman en la película The Flash, cuyo estreno está previsto para junio del año que viene.

Sobre esta última el actor de Birdman también ha comentado que se dejó convencer al leer el guion de la guionista de Aves de presa Christina Hodson. "La historia era realmente buena. Así que pensé, ¿por qué no? Es genial dejarse caer y tengo curiosidad por ver si puedo llevarlo a cabo", afirmaba Keaton. Además, en ella coincidirá con otro Batman del pasado, Ben Affleck, quien también ha confirmado su presencia en la película. ¿Habrá visto Affleck sus películas o será como Michael Keaton?

