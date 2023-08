'The Boy and the Heron': La última película de Miyazaki deja ver por fin otras imágenes que no sean el póster

Toshio Suzuki, en tanto a productor líder de Studio Ghibli, diseñó de cara a The Boy and the Heron (en su título original japonés, ¿Cómo vives?) una estrategia publicitaria rompedora: no hacer publicidad alguna. Ghibli publicó un póster dejando ver a una peculiar garza de color azulado, y semanas antes de su estreno oficial en Japón (fijado para el 14 de julio) se informó de que iba a haber un apagón informativo total con respecto al largometraje: más allá de las críticas que pudieran ir llegando, no habría tráiler ni publicación de imágenes oficiales.

¿A qué venía este secretismo? Quizá, a darle aún más épica a The Boy and the Heron de la que ya en sí misma tiene la película. The Boy and the Heron (veremos si el título se traduce en España como El niño y la garza) resulta ser la última película dirigida por Hayao Miyazaki, mítico cineasta japonés que se había jubilado luego de El viento se levanta y había llevado al estudio de animación a una coyuntura muy complicada, entre el abandono de talentos y el intento de sucesión a manos de su hijo Goro. Cuya última película, Earwig y la bruja, gustó lo bastante poco como para que desapareciera cualquier esperanza de relevo.

El caso es que The Boy and the Heron constituye, pues, uno de los grandes estrenos del año. GKIDS ya se ha asegurado la distribución en EE.UU. para finales de 2023, confirmando que el film inaugurará el próximo Festival de Toronto, a principios de septiembre. Aún se desconoce cuál será su destino en España, aunque cabe imaginar que según se mueva en EE.UU. el apagón informativo se diluya progresivamente. Entretanto, en Internet han surgido por fin imágenes filtradas de la película.

Son imágenes que, por suerte, van más allá del póster con la garza. Aunque no son exactamente fotogramas: la cuenta de Catsuka parece haber conseguido capturas de pantalla, con algo de material promocional adicional. En dichas imágenes vemos a un anciano, a una mujer llorando y entrevemos a un niño enfermo, que si sabemos de qué va la novela en que se basa The Boy and the Heron podemos intentar identificar. Seguramente se trate de Mahito, el niño protagonista de la historia.

First pictures of Hayao Miyazaki's new movie "The Boy and the Heron" (Studio Ghibli).

From the pamphlet/booklet of the film released today in Japan. pic.twitter.com/fmckqfcvUo — Catsuka 💙 (@catsuka) August 10, 2023

La película de Miyazaki se basa en una novela que Yoshino Genzaburro publicó en 1937, pero parece que la ha adaptado con bastante libertad. Según lo que nos ha llegado, The Boy and the Heron narra cómo Mahito pierde a su madre en los bombardeos de Tokio durante la Segunda Guerra Mundial, teniendo que mudarse con su tía. En su nuevo hogar le asalta una garza azul que puede hablar, y que le asegura que puede llevarle de vuelta con su madre. Eso es todo lo que sabemos por ahora.

