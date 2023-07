La gente que ya ha visto lo último de Miyazaki asegura que "cada plano es una obra maestra"

Una de las películas más esperadas de 2023 se estrena este verano, pero no tiene ni tráiler ni apenas imágenes publicadas. Studio Ghibli ha optado por un inaudito apagón informativo con respecto a ¿Cómo vives?, que vendría a ser la última película de Hayao Miyazaki antes de jubilarse definitivamente (algo que ya ha hecho otras veces en el pasado, por ejemplo con la que se supone que iba a ser también su largometraje final, El viento se levanta). De esta forma, el influyente estudio japonés ha enfatizado la mística de este lanzamiento.

De ¿Cómo vives? sabíamos que lleva tiempo en desarrollo, que adapta la novela homónima de Yoshino Genzaburro y que, según contó el productor Toshio Suzuki, sería un homenaje de Miyazaki a su nieto: un regalo del abuelo. La película fijó su estreno en Japón para el 14 de julio, de forma que ya ha podido ser vista por unos cuantos espectadores además de confirmar, según IndieWire, distribución en EE.UU. GKIDS se acaba de hacer con los derechos, cambiando su título del tanteado How Do You Live? a The Boy and the Heron (El niño y la garza).

GKIDS ha distribuido en el pasado varias películas de Ghibli, de El cuento de la princesa Kaguya a El recuerdo de Marnie. Desde 2017 impulsa el Studio Ghibli Fest en EE.UU., y aunque aún no ha confirmado fecha para The Boy and the Heron, sí se espera que la película llegue a cines a finales de año. Entretanto podemos empezar a abrir boca con las líneas publicadas por Richard Eisenbeis, que ya ha podido verla en Japón.

Eisenbeis, en Anime News Network, ha publicado una breve reseña de ¿Cómo vives? Ahí ha contado que la película se centra en cómo, tras los bombardeos de Tokio en los que ha perdido a su madre, un niño llamado Mahito se va a vivir con su tía. En su nuevo hogar es asaltado por una garza azul parlante (que hemos apreciado en el único póster publicado de ¿Cómo vives?) asegurando que puede traer a su madre de vuelta.

El crítico dice que ¿Cómo vives? es una película bastante previsible a nivel argumental, pero destaca que como logro animado no tiene parangón. Eisenbeis asegura que es muy distinta visualmente a otras películas de Miyazaki, “un espectáculo de animación sin precedentes” donde “cada imagen es una obra maestra”. Cree que se convertirá en un clásico, y concluye que pese a los problemas que tenga con la trama resulta una buena despedida para el genio tras El viaje de Chihiro.

“Puede que no sea la cima absoluta del cine de Miyazaki, pero desde luego no es una mala despedida”, concluye. En lo que vamos sabiendo más de la película, habrá que quedarse con este juicio.