¿Por qué se han viralizado estos dibujos de 'Porco Rosso' antes de las elecciones?

Han pasado 31 años desde el estreno de Porco Rosso en 1992: una de las películas más aclamadas de Studio Ghibli en general y de Hayao Miyazaki en particular. Este largometraje de animación se ambientaba en la Italia de Mussolini, presentándonos a un piloto convertido en cerdo que promulgaba un recomendable odio hacia el fascismo y cualquiera de sus representaciones. De ahí que uno de los momentos más recordados del film encontrara al protagonista diciendo “mejor cerdo que fascista”.

Esta frase se ha convertido poco a poco en un meme, de forma que concretamente en España, durante los últimos procesos electorales, se ha ido multiplicando su presencia en redes sociales. Lo cual es particularmente adecuado porque, según un estudio realizado hace dos años, nuestro país se desmarca de la tónica mundial y aquí no es El viaje de Chihiro la película favorita de Ghibli, sino Porco Rosso. En cualquier caso este 23 de julio tenemos nuevas elecciones generales, y como era de esperar Porco Rosso ha vuelto a la palestra.

Puesto que dichas elecciones parten con la posibilidad notable de que PP y Vox se alcen con la victoria, los recuerdos a Porco Rosso han vuelto con mayor dramatismo, hasta el punto de que el dibujante de cómics Álvaro Ortiz ha tenido una curiosa iniciativa. En su cuenta de Twitter ha subido un dibujo donde aparece el cerdo piloto, sobre un avión, y con un bocadillo en el que nos exhorta a votar (a ser posible no a los fascistas).

he calcado un dibujo y lo retuitearé constantemente de aquí al domingo que viene podéis hacer lo mismo un beso pic.twitter.com/K9p07mjLSX — álvaro ortiz (@alvaroortiz_) July 13, 2023

“He calcado un dibujo y lo retuitearé constantemente de aquí al domingo que viene podéis hacer lo mismo un beso”, escribe Pons. Sus seguidores no se han limitado a retuitearlo: además han querido emular en su propio estilo el dibujo de Porco Rosso, de forma que Twitter se ha llenado en pocas horas de multitud de ilustraciones de la película de Miyazaki. El propio Ortiz ha retuiteado muchos de ellos, e incluso los ha recopilado en otro tuit donde vemos muchísimas variaciones de su idea.

jojojo, la que has liao @Bruno_Redondo_F



(seguro q me dejo alguno) pic.twitter.com/gOtw6J2pLy — álvaro ortiz (@alvaroortiz_) July 15, 2023

El recuerdo a Porco Rosso se da a pocos días de que se haya estrenado en Japón (envuelto en un curioso apagón informativo) la que se supone que es la última película de Miyazaki. Esa que ha rodado en Ghibli luego de asegurar que se jubilaba, y que originalmente se titulaba How do you live? (¿Cómo vives?). EE.UU. ya se ha asegurado la distribución antes de que termine el año, cambiando el título a The Boy and the Heron (El chico y la garza), pero aún no sabemos cuál será su destino en España.

Hemos calcado tu dibujo, @alvaroortiz_, a la vez que tú lo calcastes de otro.



Nos unimos a tu iniciativa: VOTAD CHACHITOS NUESTROS! 🐷🩷🛩️



¡Además en S&P tenemos un cerdito volador por algo! pic.twitter.com/NB1NM7Hk6L — Squid&Pig (@SquidandPig) July 15, 2023

He calcado tu dibujo calcado. Casi soy una IA pic.twitter.com/rWJ3VsURrF — Bruno Redondo (@Bruno_Redondo_F) July 13, 2023

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.