Ya puedes ver en casa 'Taylor Swift: The Eras Tour': la plataforma donde está disponible la gran gira del año

Taylor Swift se ha convertido en un fenómeno casi inaudito en la historia, gracias en parte a The Eras Tour. La cantante hace un repaso a todas las etapas de su carrera en la que ya es la gira más exitosa de la historia, que pasará por España los días 29 y 30 de mayo en el Santiago Bernabéu. La artista ha lanzado su nuevo álbum, The Tortured Poets Department, y a la espera de ver si incluye las canciones en el setlist, la película del concierto ya se puede ver en una plataforma de streaming.

La película Taylor Swift: The Eras Tour se estrenó a finales del año 2023 en cines y se convirtió en la cinta de este género más taquillera de la historia con más de 260 millones de dólares recaudados. Cinco meses después, la gira de la cantante de Cruel Summer ha llegado al streaming para que puedas disfrutar del gigantesco espectáculo sin moverte de casa: se puede ver íntegramente a través de Disney+, plataforma con la que colaboró años atrás con Folklore: The Long Pond Studio Sessions.

Todas las canciones de 'Taylor Swift: The Eras Tour'

Taylor Swift: The Eras Tour se grabó a lo largo de los conciertos que la compositora de 'Coney Island' dio en el SoFi Stadium de Los Ángeles. En las más de tres horas de espectáculo, la artista canta 44 canciones de casi todos sus álbumes, entre ellos Fearless, Red o 1989. Además, siempre incluye dos canciones sorpresa que varían cada noche, y en la versión de Disney+ se pueden disfrutar de seis: I Can See You, Maroon, Our Song, You Are In Love, Death by a Thousand Cuts y You're on Your Own Kid.

La duración de la película Taylor Swift: The Eras Tour es de más de tres horas y media. Tanto si te has quedado sin entradas para la gira por Europa como si vas a ser uno de los afortunados que disfruten del concierto en directo, puedes ver de manera íntegra la gira más exitosa de la historia de la música sin moverte de casa gracias a Disney+.

