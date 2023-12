Taylor Swift asegura haberse inspirado en esta película de Paul Thomas Anderson para una de sus canciones

No es que el cine y Taylor Swift estén hechos el uno para el otro, pero sin duda la estrella se esfuerza por estrechar este vínculo. Las apariciones de la cantautora en el cine no han sido hasta ahora muy lucidas (de ese ridículo personaje en Cats al atropello que sufría en Ámsterdam), e igualmente Swift no ha cejado en sus esfuerzos por introducirse en el Séptimo Arte. Al fin y al cabo no le faltan tablas: ha dirigido muchos de sus videoclips, y en los últimos tiempos ha logrado vincularse con un estudio como Searchlight Pictures. La antigua filial de Fox, hoy en manos de Disney, le produciría su primer largo como directora.

De dicha película no sabemos gran cosa, solo que Swift ha escrito el guion y que un director de fotografía tan reputado como Rodrigo Prieto ha refrendado su talento, además de dejar caer que podría colaborar. A la vez no dejan de llegar rumores de que Swift tendrá un cameo en la próxima Deadpool 3, y todo en lo que podría ser el año más trascendental para la carrera de la artista: la revista Time acaba de nombrarla Persona del Año. Seguramente influida por cómo Swift ha acelerado la economía de varios países gracias a su gira The Eras Tour, así como por el rotundo éxito en cines que ha tenido el docuconcierto dedicado a ella.

Sobran los motivos, pues, para considerar que 2023 ha sido un año espléndido para Swift, y también para asumir su interés por el cine. En este último ámbito, la entrevista que Time le hizo por su nombramiento también es interesante, pues Swift ha desvelado que hubo una película que le influyó mucho a la hora de componer su álbum más reciente: el superventas Midnights. Hay una canción, concretamente, que se titula Mastermind y cuya escritura la artista achaca a haber quedado fascinada con la penúltima película de Paul Thomas Anderson: El hilo invisible, protagonizada por Daniel Day-Lewis y Vicky Krieps.

El romance que tenían ambos en el film no era, exactamente, un romance. Más bien se trataba de una enrevesada dinámica de poder y dependencia sobre la que Anderson nos exhortaba a plantearnos si había un amor como tal, o si eso importaba. Parece algo bastante ajeno a las emotivas preocupaciones de Swift, pero es que Mastermind no está compuesta según ese prisma. “¿Recuerdas la última escena?”, comenta la cantante. “Pensé: ¿no sería divertido escribir una letra sobre ser una persona calculadora? Es algo que me han lanzado como puñaladas, pero que ahora me tomo como un cumplido”.

Es cierto que de Swift se suele decir que calcula su carrera al milímetro, así que tiene sentido su interés por una propuesta tan cerebral como la que nos planteó Anderson antes de Licorice Pizza.

