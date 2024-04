¿Qué significa el nuevo color de Disney+? ¿Se va a quedar así el logo?

Disney ha decidido dar un cambio de imagen al característico logo que acompaña a la plataforma Disney+. Durante la última semana, los usuarios del servicio se han sorprendido al acceder a la aplicación a través de sus televisores, tablets o móviles y comprobar que el color del logo ya no tiene un fondo azul marino sino verdoso.

Si te has despistado y no te has dado cuenta de la transformación, te dejamos el viejo diseño y el nuevo para que los compares a continuación.

Logos de Disney+ Cinemanía

Así, el logo del servicio de VOD del estudio ha cambiado su color de forma permanente y ahora, tal y como recoge The Verge, es de un tono aguamarina o turquesa que ha sido bautizado como 'Aurora', en honor a las auroras boreales y a la protagonista de La bella durmiente.

La razón para realizar este rediseño no es otra que representar con el nuevo logo la fusión del azul de Disney y el verde de Hulu ahora que esta plataforma es parte de Disney+ en EE UU. Aunque la adición de Hulu solo afecte al mercado norteamericano (en España, el contenido de Hulu nos llega sobre todo mediante Star, ya integrada en Disney+), la transformación del logo también se ha dado en otros países como el nuestro.

Sin duda, es una decisión que muchos fans nostálgicos lamentarán, ya que el azul previo siempre ha servido como telón de fondo al estudio del ratón, también en la clásica introducción de sus películas, con el castillo de la Cenicienta. Pese a ello, es un cambio que favorece a la plataforma a la hora de distinguirse de otras competidoras del streaming y canales de televisión que a menudo optan por tonos azulados.

The Verge ha asegurado a su vez que el nuevo logo animado que vemos al entrar en Disney+ es obra de Ludwig Göransson, el compositor detrás de The Mandalorian, Black Panther o las producciones más recientes de Christopher Nolan, Tenet y Oppenheimer.

Con este rediseño que puede parecer nimio, el servicio de VOD parece querer recalcar a sus usuarios que sigue creciendo y renovándose, como demuestra con su contenido original. Shogun, una de sus últimas y más ambiciosas apuestas, es el claro ejemplo de que Disney+ está tomando buenas decisiones y volviéndose más competitiva año tras año.

