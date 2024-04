Esta es la serie de Disney+ que se ha convertido en el estreno más exitoso de la historia de la plataforma

Hace años que la marca Disney+ no significa nada. La factoría de la que salieron Blancanieves, la Bella Durmiente o Mickey Mouse será la responsable de que, este 5 de abril, llegue a los cines de España La primera profecía. La precuela del clásico de terror protagonizado por Gregory Peck viene apadrinada por Disney+. También, la serie del año: Shôgun.

En los ochenta, los Estados Unidos produjeron una miniserie sobre el Japón feudal. Su protagonista era uno de los mejores actores de la historia, la leyenda nipona Toshirô Mifune. Aunque no se trate de su papel más recordado, Shôgun le valió una nominación al Emmy, uno de los mayores reconocimientos de los que disfrutó en su carrera. Casi medio siglo después, Disney+ ha distribuido un remake de Shôgun. Y el resultado es inmejorable.

'Shôgun' Disney+

Un debut histórico para Disney+

Aunque ha sido Disney+ la que le ha garantizado un alcance internacional, Shôgun es obra de FX y Hulu. De hecho, en los Estados Unidos se ha distribuido bajo esta última, ya que Hulu forma parte del imperio de Disney. Su estreno le reportó nueve millones de espectadores en todo el mundo, lo que aupó a esta serie de FX al podio de los estrenos de 2024. Comparada con Juego de tronos por su aliento épico, este drama épico sobre samuráis ha llegado a superar a Avatar: La leyenda de Aang (Netflix) o Los amos del aire (Apple TV+).

Además, el primer episodio de Shôgun ha adelantado al de la segunda temporada de The Bear como el mejor debut de una serie de Hulu en la historia. Cabe recordar, no obstante, que los números de Shôgun se deben, en gran parte, a la combinación de las audiencias de Disney Plus+, Hulu, FX y Star+.

Esta hazaña la coloca como la serie guionizada con mejor debut de Disney Plus+ en toda su historia según The Hollywood Reporter. Una scripted series (en este contexto) es aquella producción de ficción que, en Disney, no tiene el sello ni de Marvel, de Star Wars, Pixar, Disney Channel o National Geographic.

