Taylor Swift es la reina de Disney+, su 'The Eras Tour' es la película musical más vista de la plataforma

Tod un fenómeno que primero arrasó en cines y ahora en streaming. Taylor Swift: The Eras Tour, el largometraje documental sobre el concierto de la cantante de Pensilvania, fue uno de los taquillazos del pasado 2023 con sus 261,6 millones de dólares cosechados en los cines de todo el mundo. La estrategia de distribución escogida, con la misma Taylor Swift también autoproduciéndose, llegó a recibir los elogios de nada menos que Christopher Nolan, al cerrar los tratos de exhibición directamente con las grandes salas (con AMC, la cadena con mayor número de cines del mundo) en lugar de contar como intermediarios con los grandes estudios.

"Taylor Swift ha dejado en evidencia a Hollywood", afirmó en su momento el recientemente oscarizado director de Oppenheimer. Lo que también dejaba en evidencia que sus dotes y visión como empresaria no tenían nada que envidiar a las de su talento como cantante.

El hecho es que ahora The Eras Tour ha llegado al streaming de Disney+ y, por si alguien lo dudaba, allí está siendo otro enorme exitazo de audiencia. Según los datos difundidos por varios medios, caso de Deadline, ha logrado acumular en tres días 4,6 millones de visionados. La cifra se ha calculado dividiendo el número total de horas registradas vistas en la plataforma, y que se eleva a 16,2 millones, por la duración de la película musical. Y The Eras Tour llegaba plagada de bonus tracks respecto a la versión estrenada en cines, de manera que su metraje es de tres horas y media.

Entre el material añadido de su Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor's Version) hay una canción nueva, "Cardigan", y cuatro temas acústicos, los de "Maroon,” “Death by a Thousand Cuts,” “You Are in Love” y “I Can See You".

Aunque sin facilitar cifras de visionado, otras de las propuestas musicales del catálogo de Disney+ son el especial de Billie Eilish Happier Than Ever (Una carta de amor a Los Angeles), el concierto en directo de Elton John Farewell From Dodger Stadium, el álbum musical inspirado en las enseñanzas del clásico El rey León titulado Black Is King y realizado por Beyoncé, la docuserie The Beatles: Get Back o de nuevo Taylor Swift con Folklore: sesiones en long pond studio.

