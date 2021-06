Asumámoslo: Quentin Tarantino no va a hacer su próxima película en un tiempo. Al menos eso es lo que afirma él mismo cuando le preguntan por la que (supuestamente) será su última obra cinematográfica. Y decimos cinematográfica porque el director de Pulp Fiction tiene otra cosa entre manos, y no tiene nada que ver con una cámara.

En una entrevista para el podcast The Big Picture, el cineasta de Tennessee confirmaba que el próximo proyecto no será una película, sino una obra de teatro. "Creedlo o no, he escrito una obra de teatro sobre Érase una vez en... Hollywood. Quería escribir teatro y meter cosas que no estuvieran en la película ni en el libro. Tiene que ver con Italia", asegura Tarantino, que justo acaba de publicar la novela de la película rase una vez en... Hollywood, editada en España por Reservoir Books.

Al parecer, Tarantino ya tenía escrita buena parte de esta obra de teatro cuando comenzó a filmar junto a Margot Robbie, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. Un libreto que escribió en apenas seis meses y cuyo segundo acto transcurre enteramente en un restaurante japonés en Roma, en el que los personajes de DiCaprio (Rick Dalton) y Al Pacino (Marvin Schwarz) cenan con Sergio Corbucci y su esposa Nori. Todo ello en medio de una negociación por ver si finalmente Rick consigue el papel y se convierte en Nebraska Jim, como se veía en Érase una vez en... Hollywood.

"¿Mi última película? Ahora estoy con otras cosas"

Lo que viene a decir Tarantino con todo esto es que dentro de la propia película se encuentra un universo muy interesante y que está deseoso de explorar, aunque sea a través de otros formatos distintos al cine.

Porque de momento el cineasta no tiene pensado enfilar la que será su última película, un proyecto totalmente desconocido aunque haya ido dejando pistas sobre sus posibles ideas. "Ahora mismo mi idea es montar una obra de teatro. De momento no voy a pensar en mi última película por un tiempo, ahora estoy con otras cosas", concluye Tarantino al ser preguntado por este esperado último proyecto cinematográfico.