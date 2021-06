“He dado todo lo que tengo”: Tarantino mantiene su plan de jubilarse tras la siguiente película

Desde hace tiempo, en cada entrevista que le hacen a Quentin Tarantino el tema estrella es su supuesta jubilación. El cineasta ha proclamado a los cuatro vientos que solo quiere dirigir diez películas antes de retirarse para siempre del mundo del cine, lo que significa que tras Érase una vez en Hollywood (que hay quien la considera su mejor película) solo le queda un último film que llevar a cabo. Precisamente de Érase una vez en Hollywood Tarantino acaba de escribir una novelización, que a España llegará este 29 de junio y cuyo lanzamiento le ha granjeado nuevas oportunidades para reflexionar sobre el ocaso de su carrera.

En una entrevista anterior el director de Pulp Fiction llegó a amenazar con incumplir su promesa y jubilarse ya mismo, aterrado por una supuesta “maldición de la última película”. Durante un encuentro en Real Time with Bill Maher, el susodicho Maher le preguntó por qué retirarse justo cuando se encontraba en la cima de su carrera, y Tarantino respondió que “por eso mismo quería dejarlo”. “Conozco la historia del cine y, a partir de aquí, los directores no mejoran”, aseguraba para, a continuación y para alivio de sus fans, aclarar que mantenía su compromiso de dirigir un último film. “Todavía tengo otra que hacer”.

“Trabajar durante 30 años haciendo tantas películas como he hecho (aunque no tantas como otras personas) es una larga carrera. Realmente larga, y he dado todo lo que tengo”. En torno a sus temores sobre terminar con un film que no hiciera justicia al resto de su carrera, Tarantino volvió a sacar el ejemplo de Don Siegel como alguien que debía haberlo dejado cuando estaba a tiempo. “Si hubiera dejado su carrera en 1979, cuando hizo Fuga de Alcatraz, ¡qué última película habría sido! Qué forma de marcharse. Pero hizo otras dos”, añadió, refiriéndose a las muy menores Golpe audaz y Blackjack.

Pero, ¿cuál podría ser esa última película? ¿Quizá aquella Star Trek para adultos que llegó a tantear hace tiempo? Parece que no: Tarantino asegura haber considerado recientemente que sería apropiado terminar con una especie de reboot de Reservoir Dogs (su debut en el cine) cerrando así el círculo. “Querría ‘capturar el tiempo’ en un momento. No lo haré, Internet. Pero lo he considerado”, se apresuraba a aclarar. No habrá reboot de Reservoir Dogs, pero el cineasta está convencido de que de haberlo sería un “canto de cisne” con todas las de la ley.

