Tarantino: "Muchos cineastas están deseando que llegue el declive del cine de superhéroes"

Tengas la opinión que tengas sobre los superhéroes, parece evidente que la gran industria de cine actual está volcada en este tipo de producciones. Entre los cuidadosos engranajes de Marvel Studios y los caos ocasionalmente afortunados de DC Studios (antes DC Films), Hollywood tiene claro qué es lo que da dinero, y a medida que aumenta el número de producciones al que podemos asistir por año también lo hacen las inquietudes de ciertos directores por lo que esto dice del cine comercial. Martin Scorsese fue quien abrió la veda al describir las películas de Marvel como “parques temáticos”, y puede que no haya día que no se arrepienta de ello. Es un debate que cada semana suma nuevas opiniones.

¿La última? La de alguien que nunca ha discriminado entre tipos de cine, pero al que parece preocuparle la homogeneidad que este género está inyectando a las propuestas dirigidas al gran público. Quentin Tarantino acaba de publicar en EE.UU. Cinema Speculation, libro de ensayos donde repasa las experiencias cinéfilas que le marcaron y, en sintonía a los mejores pasajes de su novela de Érase una vez en Hollywood, dispara opiniones de todo pelaje. Con motivo de Cinema Speculation ha sido entrevistado por Los Angeles Times, y le han preguntado por su valoración de la industria actual. Tarantino coincide con Scorsese y tantos otros en que está “monopolizada” por los superhéroes, y la compara con otra fiebre productiva vivida a mediados de siglo: la de los musicales.

El musical fue durante mucho tiempo el género estrella de Hollywood, pero a mediados de los años 60 y en vísperas del Nuevo Hollywood (época que tanto admira Tarantino) experimentó agotamiento. El público se cansó paulatinamente de estos espectáculos, y se sucedieron decepciones en taquilla como Camelot, El extravagante doctor Dolittle o Hello, Dolly. Hacia 1969, Hollywood había aprendido la lección y había disminuido el número de producciones adscritas al género. Algo que, según Tarantino, mucha gente desea que pase hoy día con los superhéroes. “Se trata de una monopolización similar”, sostiene. “No pueden esperar al día en que puedan decir lo mismo de las películas de superhéroes”.

Aún así, y como atestiguan las sólidas taquillas de The Batman o Doctor Strange en el multiverso de la locura (por decir dos títulos recientes), Tarantino es consciente de que queda tiempo para que llegue este declive. “El fin aún no está escrito, como no lo estaba en 1969 cuando fue algo como ‘dios mío, invirtamos un montón de dinero en cosas que ya no le importan a nadie’”. Al hilo de estas opiniones le han preguntado por qué nunca ha querido trabajar con Marvel o DC, y Tarantino lo tiene clarísimo: “Tienes que ser un asalariado para hacer esas cosas. Yo no soy un asalariado. No estoy buscando trabajo”.

