Tarantino cree que François Truffaut era "un aficionado" y le compara con Ed Wood

“La primera película que vio suya, Los 400 golpes, le dejó frío. No entendió por qué ese niño hacía la mitad de las cosas que hacía”. Así narra Quentin Tarantino, en la novela de Érase una vez en Hollywood, la experiencia de Cliff Booth (interpretado por Brad Pitt en la gran pantalla) con el cine de François Truffaut. La novela está llena de reflexiones cinéfilas a cargo del personaje, y si bien Tarantino ya ha declarado que no todas se alinean con las suyas propias, parece que en lo relativo al director de Besos robados sí están de acuerdo. Así lo ha demostrado durante una entrevista en Sight & Sound que, publicada en el número de septiembre, le reúne con su antiguo socio Roger Avary (coguionista de Reservoir Dogs).

Ambos sostienen una larga charla intercambiando pareceres, y naturalmente Tarantino es un hervidero de hot takes. No hace mucho, el director de Pulp Fiction aseguró preferir Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal a La última cruzada, y en esta ocasión ha cuestionado la figura de Truffaut, cineasta francés vinculado a la Nouvelle Vague con un enorme prestigio a sus espaldas. Pero para Tarantino no es para tanto. Cuando la conversación empieza a girar en torno al cine de Claude Chabrol (compañero de generación de Truffaut), Tarantino se ve en la necesidad de comparar los múltiples thrillers que hizo en su carrera con las incursiones de Truffaut en el género.

Películas como La novia vestía de negro o Vivamente el domingo, nacidas del entusiasmo del director por Alfred Hitchcock, no tendrían ni punto de comparación con la obra de Chabrol. “Los thrillers de Chabrol son mucho mejores que las pésimas películas de Truffaut-Hitchcock, que me parecen simplemente horribles. Aunque no soy muy fan de Truffaut. Con excepciones, como Diario íntimo de Adela H”, asegura Tarantino, quien por lo demás nunca ha ocultado la gran influencia que ciertos títulos de la Nouvelle Vague han ejercido sobre su carrera. Sin ir más lejos, su antigua productora se llamaba A Band Apart en honor a la película Banda aparte de Jean-Luc Godard.

Su estima por Godard no tiene nada que ver con la del director de La noche americana. “En su mayor parte siento lo mismo por Truffaut que por Ed Wood. Creo que es un aficionado con mucha pasión, pero muy torpe”. Y así, como si nada, Tarantino ha comparado a Truffaut con el director de Plan 9 del espacio exterior, supuestamente la peor película de la historia. Qué haríamos sin Tarantino.

