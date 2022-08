¿Qué opina Quentin Tarantino de tu director favorito? Las opiniones más controvertidas del cineasta

"Un aficionado muy torpe". Así describe Quentin Tarantino al que está considerado uno de los grandes cineastas de la historia de Francia y del cine, François Truffaut. El director de Los 400 golpes ha sido la última diana del autor de Django desencadenado, pero ni mucho menos ha sido la primera.

Tarantino, conocido por su fuerte personalidad y apasionada cinefilia, nunca ha escondido sus gustos y sus odios hacia todo tipo de directores y películas, tanto antiguos como coetáneos suyos. Es por ello que, con motivo de su última opinión controvertida, hemos decidido recopilar algunas de las grandes declaraciones que ha hecho el cineasta en los últimos años y ver quién se salva de la quema y quién está en su lista negra. Almodóvar, John Ford, Kubrick, Scorsese... ¿quedará títere con cabeza?

John Ford

Comenzando por uno de los grandes padres del cine, y en concreto del cine de su país, Tarantino rompió muchos moldes haciendo una gran crítica a John Ford. El cineasta, considerado por muchos como el gran maestro del western, y es quizá precisamente eso lo que más le molesta al director, fan confeso del spaghetti western de Sergio Leone.

"Uno de mis héroes del Oeste americano no es John Ford, obviamente. Por decir algo, lo odio. Olvídate de los indios sin rostro que mataba como zombis. Realmente es gente como esa la que mantuvo viva esa idea de la humanidad anglosajona comparada con la de todos los demás, y la idea de que eso es una bazofia es una idea muy nueva en términos relativos. Y se puede ver en el cine en los años 30 y 40 - todavía está allí. E incluso en los años 50", comentaba Tarantino con respecto al director de La diligencia o El hombre que mató a Liberty Valance.

Pedro Almodóvar

Al contrario de lo que se pueda pensar, Pedro Almodóvar ha sido una gran inspiración en el cine de Quentin Tarantino. Así lo expresaba el propio cineasta en una reciente entrevistaba, en la que confesaba su admiración por el director manchego. Fue viendo Matador, la película en la que Antonio Banderas da vida a un torero con tendencias homicidas, la que en gran medida animó al de Texas a dedicarse a eso del cine.

"Cuando la vi pensé: ¡Dios, esta es la mierda más salvaje que he visto en mi vida, tío! ¡Es increíble!. Cuando haga películas, quiero hacer cosas así". Dicho y hecho, aunque nos preguntamos si el western que prepara Almodóvar con Ethan Hawke y Pedro Pascal será de su gusto también.

Oliver Stone

La historia entre Tarantino y el director de JFK: Caso abierto se remonta muchos años atrás. Tanto, como que el propio Tarantino no era el que conocemos ahora, sino un joven que todavía estaba empezando en el mundo del cine. Lo hacía eso sí firmando guiones tan increíbles como el de Amor a quemarropa, de Tony Scott, o Asesinos natos, de Oliver Stone, cuya adaptación de su libreto original no le hizo ninguna gracia.

Stone, junto con el productor Richard Rutowski y el guionista David Veloz, reescribieron el guion de Tarantino para adaptarlo a su visión de la película, pero los cambios fueron tan radicales que la historia acabó perdiendo cualquier parecido con la original. Tarantino supuestamente exigió incluso que se eliminara su nombre de los créditos después de ver la escena inicial con Mickey y Mallory en la cafetería. Más tarde, Tarantino dijo que odiaba la película de Stone y que aquellos a los que les gusta su cine no deberían verla.

Stanley Kubrick

Esto puede que sorprenda a muchos fans de ambos, pero la realidad es que Tarantino no siempre ha tenido palabras agradables para el que por otro lado está considerado uno de los grandes directores de la historia. En una conversación con The New Yorker en 2003, el director explicó que las películas de Kubrick le parecían demasiado frías, dirigiendo gran parte de su enfado a La naranja mecánica. "Siempre pensé que Kubrick era un hipócrit,a porque su idea era: no estoy haciendo una película sobre la violencia, estoy haciendo una película contra la violencia".

Además, el director considera que la adaptación que Kubrick hizo de Lolita, la novela de Vladimir Nabokov, no estaba a la altura del material original, a diferencia de la adaptación de Adrian Lyne, la cual considera una obra maestra. "Cuando la vi, me pregunté si Kubrick había leído el libro. Tomó un ejemplar y lo convirtió en esta loca comedia, que es bastante asombrosa. La idea de que puedes hacer una película de Lolita sin una imagen perturbadora es una locura. ¡Es una estafa! Quiero decir, le falta la parte más fascinante del trabajo, que es mirar a través de los ojos de un pedófilo y aceptarlo", argumentaba el cineasta.

Steven Spielberg

A pesar de ser un fiel defensor del cine indie y alternativo, de las películas de serie B e incluso de las de artes marciales, Tarantino no le hace ascos al cine mainstream, pero especialmente a Spielberg. En su día dijo de Tiburón que "probablemente es la mejor película jamás realizada", pero a lo largo de los años el director de Kill Bill ha mostrado su admiración aunque no haya sido una influencia directa en sus películas.

"Es un cineasta perfecto. Hablé con él sobre Salvar al soldado Ryan y me dijo: '¡Oh, vamos a crear la mejor 'Toma de Omaha Beach' de la historia! y Y no tuve ninguna duda de que lo haría. Es un maestro. Ese lenguaje rey del cine, creo que también lo tengo pero de una manera diferente. Podría aprender algo de él", admite Tarantino.

David Fincher

Tarantino y Fincher son sin duda dos de los directores que han marcado a toda una generación (la que empezó a ver películas en los noventa) y que a día de hoy siguen llevando a gente en masa a los cines. Sin embargo, fuera de cámaras también existe una pequeña competición entre ellos, aunque según Tarantino "no estén en la misma categoría".

"Que quede claro que para mí uno de los directores con más talento de nuestra generación es David Fincher. Pero, dicho esto, creo que él no está en la misma categoría que yo porque yo soy director y guionista, y eso es lo que hace la diferencia. Es una cosa distinta, y creo que un director que escribe tiene menos tiempo para hacer más películas cuando yo creo que es mejor la calidad que la cantidad", explicaba Tarantino, quien por otro lado también dijo que La red social es la mejor película de la década de 2010.

Martin Scorsese

Atrapaste a Tarantino, Martin Scorsese sí es buen cine. Aunque puedan tener un canon de cine distinto, el director ha salido en defensa de Marty en temas tan complicados como el de Marvel. Tarantino salió en defensa del director de Uno de los nuestros cuando más criticado estaba siendo, y siempre se ha mostrado como un fiel admirador de Scorsese, al que considera uno de sus grandes maestros.

De hecho, Tarantino incluye Taxi Driver entre su selecta lista de películas favoritas. "Scorsese, en este momento de su carrera, tenía una conexión con el cine y, por muy oscuro que fuera el material, había una gran exuberancia en la realización de la película", analizaba el director, quien diría de la película de 1976 algo insólito: que ni él mismo sería capaz de hacerla. "Puedes imaginar el trabajo que es Taxi Driver. Si la hubieras hecho, completado, estarías comprensiblemente feliz. La verdad es que no puedo ni imaginar lo que sería hacer Taxi Driver".

David Lynch

Como muchos fans del director de Mulholland Drive, Tarantino no tiene del todo claros sus sentimientos hacia David Lynch. En algunas películas le fascina, pero no siempre ha sido así. Hubo una película que desagradó especialmente al bueno de Quentin y que hizo mandarle un dardo a Lynch que no pasó desapercibido.

"David Lynch ha desaparecido tan lejos en su propio culo que no tengo ningún deseo de ver otra película de David Lynch hasta que escuche algo diferente", comentaba Tarantino sobre Twin Peaks: Fuego camina conmigo, la secuela a la icónica serie del director que no le hizo ninguna gracia a Tarantino. ¿Le gustaría más Twin Peaks: The Return?

Bill Murray

Vale, sí, Bill Murray no es conocido por ser director de cine (aunque codirigió en 1990 la película Quick Change), pero sí por ser el rostro reconocible de una serie de películas, especialmente comedias entre los 80 y los 90 antes de convertirse en el actor fetiche de Wes Anderson. A su manera Bill Murray es un autor, pero a Tarantino no le gustan en absoluto sus películas. De hecho, las odia.

"Los críticos siempre han preferido las películas de Bill Murray a las de Chevy Chase. Sin embargo, parece que el objetivo de todas las películas de Bill Murray es que sea un tipo moderno, guay, cascarrabias y sabelotodo que, en los últimos 20 minutos, se transforma y se convierte en un buen tipo y casi se disculpa por lo que era. El pelotón chiflado. Los fantasmas atacan al jefe. Atrapado en el tiempo...todas son iguales", comentaba Tarantino en un podcast mientras promocionaba la novelización de Érase una vez en Hollywood.

