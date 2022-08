Tarantino prefiere 'Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal' a 'La última cruzada'

Como pasa con todo, hay cierta porción de gente que defiende Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, tardía secuela que reunió a Steven Spielberg con Harrison Ford en 2008. No es, por lo general, la opinión más extendida, y de hecho uno de los grandes desafíos que afronta Indiana Jones 5 (donde James Mangold sustituye a Spielberg pero Ford se mantiene al pie del cañón) es arreglar el mal sabor de boca que dejó el film previo. Sin embargo, si hay alguien en Hollywood cuyo criterio es capaz de sorprendernos y parece amoldarse perfectamente a la lógica hot take de las redes sociales, ese es Quentin Tarantino. Al director no solo le gusta Indiana Jones 4. También la prefiere sobre otra.

Entrevistado en el podcast ReelBlend, el director de Érase una vez en Hollywood ha improvisado un ránking de la saga de Indiana Jones, y resulta que además de alabar El reino de la calavera de cristal, tiene una opinión algo desagradable de la película anterior: Indiana Jones y la última cruzada. Estrenada en 1989 con gran aprecio de público y crítica, esta tercera entrega unió a Indiana Jones con su padre, encarnado por Sean Connery, en la búsqueda del Santo Grial. El consenso de que es una estupenda película se ha mantenido con los años, pero aquí llega Tarantino a desafiarlo. “Me gusta más La calavera de cristal que la de Sean Connery. No me gusta la de Sean Connery, para nada…”.

“Es una película muy aburrida. Es aburrida. Y no es un personaje interesante. El chiste se cuenta solo, es como ‘¡alto!, o mi madre dispara’”. Tarantino alude a la película de 1992 ¡Alto!, o mi madre dispara, que protagonizaba Sylvester Stallone como rudo policía en compañía de su adorable madre, interpretada por Estelle Getty. No es, desde luego, un título con tanto prestigio como La última cruzada, y puede que Tarantino sea la única persona del mundo a la que se le haya ocurrido vincular el tercer film de Indiana Jones con ¡Alto!, o mi madre dispara. Por eso es alguien que se hace querer tanto, suponemos.

En cualquier caso, es posible que Tarantino deba revisar su orden de preferencia una vez vea Indiana Jones 5, film que ultima su producción y tiene previsto el estreno para el 30 de junio de 2023.

