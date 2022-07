Indiana Jones, Schindler y 'Parque Jurásico': las tres veces que Juliette Binoche dijo no a Spielberg

La lista de directores con los que ha trabajado Juliette Binoche es amedrentadora. Kiarostami, Haneke, Ferrara, Cronenberg, Assayas, Kore-eda, Coixet, Carax… lo habitual ha sido que desarrolle estos proyectos al margen de Hollywood, aunque puntualmente también ha conseguido brillar en este sistema, como ilustra el Oscar de El paciente inglés. Binoche, de 58 años, recibirá el premio Donostia en el próximo Festival de San Sebastián como homenaje a su prolífica carrera, de forma que estos días abundan las oportunidades para reflexionar sobre sus experiencias y cuentas pendientes. El nunca haber colaborado ni con Martin Scorsese ni con Steven Spielberg no parece ser una de ellas.

Aunque, según ha revelado en una entrevista con Variety, las oportunidades no han escaseado. En concreto, Binoche enumera hasta tres veces que Spielberg le ofreció trabajar con él, y la actriz tuvo que negarse por incompatibilidades de agenda. “La primera vez fue Indiana Jones 3 porque estaba haciendo Los amantes del Pont-Neuf con Leos Carax. La segunda vez, en La lista de Schindler, estaba embarazada, y luego con los dinosaurios ya me había comprometido con Tres colores: Azul”, recuerda Binoche. Tanto La lista de Schindler como Parque Jurásico se estrenaron en 1993, luego de una producción desarrollada de forma casi simultánea en la que Binoche no pudo participar.

Según ha referido estos proyectos, resulta tentador ahora imaginarse a Binoche como el personaje femenino de todos ellos. Podríamos haberla visto como interés romántico de Harrison Ford en Indiana Jones y la última cruzada (personaje que terminó interpretando Alison Doody, y que a mitad del metraje resultaba ser nazi), en el rol de Caroline Goodall para La lista de Schindler, y reemplazando nada menos que a Laura Dern en Parque Jurásico. Una pequeña parte de Binoche lamenta haberse perdido estas fiestas (aunque, en el último caso, fuera Tres colores: Azul el film que consolidó su prestigio internacional).

“Habría sido divertido hacer Parque Jurásico para ver a Spielberg trabajando, pero por otra parte Spielberg es más un director de hombres, un poco como lo es Scorsese”, añade Binoche, acaso en referencia a unas declaraciones que hizo hace tiempo sobre el director de Taxi Driver. Entonces dijo de Scorsese que “tiene un lado muy femenino, pero creo que su obra no lo explora”, pero tampoco quiere dejar la puerta cerrada a trabajar con estos directores. “¡Claro que sí! Aunque me parece que su enfoque de cine es muy comercial, tienen una técnica fabulosa que dominan por completo, y son grandes narradores”.

“Pero a sus películas les faltan mujeres”, insiste por último. El premio Donostia coincide con su tercer trabajo con Claire Denis tras High Life y Un sol interior. Fuego, que Binoche protagoniza con Vincent Lindon, ganó el Oso de Plata a Mejor dirección en el último Festival de Berlín.

